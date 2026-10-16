Outlook mit Nextcloud und Google synchronisieren

Microsoft Outlook und Kalenderdienste wie Nextcloud oder Google lassen sich nicht ohne Weiteres miteinander synchronisieren. Das kostenlose Open-Source-Add-on Outlook CalDav Synchronizer schafft hier Abhilfe und gleicht Termine, Aufgaben und Kontakte über CalDAV und CardDAV ab. Die aktuelle Version 4.7.1 bringt weitere Fehlerkorrekturen mit.

Das Outlook-Add-on CalDav Synchronizer ermöglicht den bidirektionalen Abgleich von Kalendern, Aufgaben und Kontakten zwischen Microsoft Outlook und Diensten, die CalDAV beziehungsweise CardDAV unterstützen. Dazu zählen neben Google und SOGo insbesondere selbst gehostete Plattformen wie Nextcloud. Auf diese Weise lassen sich unterschiedliche Kalender- und Adressbuchsysteme nutzen, ohne sämtliche Daten in die Microsoft-Cloud verlagern zu müssen.

Nach der Installation integriert sich das Werkzeug in das Menüband der klassischen Outlook-Desktopanwendung. Administratoren und Anwender können dort verschiedene Synchronisationsprofile anlegen, Ordner und Kalender zuordnen sowie die Richtung und das Intervall des Datenabgleichs festlegen. Neben einer wechselseitigen Synchronisation unterstützt das Add-on auch den einseitigen Datenabgleich. Weitere Einstellungen betreffen unter anderem wiederkehrende Termine, Erinnerungen, Kategorien und die Zuordnung von Teilnehmerinformationen. Eine automatische Erkennung vorhandener Kalender und Adressbücher erleichtert die Einrichtung.

Das unter der AGPL veröffentlichte Open-Source-Projekt wird weiterhin gepflegt. Im August 2026 erschien Version 4.7.1, die Fehler bei der Verarbeitung von Teilnehmeradressen behebt. Bereits Version 4.7.0 hatte die XML-Verarbeitung gegen mögliche XXE-Angriffe gehärtet und verschiedene Programmbibliotheken aktualisiert. Voraussetzung für die Nutzung ist eine kompatible klassische Outlook-Version unter Windows sowie das .NET Framework 4.8. Das neue Outlook für Windows wird nicht unterstützt.