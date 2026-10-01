Toughbook G3 mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit

Panasonic erweitert seine Rugged-Tablet-Serie um das Toughbook G3. Das 10,1-Zoll-Gerät arbeitet mit Intel-Core-Ultra-Prozessoren der Series 3 und bietet drei Akkugrößen mit Laufzeiten von bis zu 24 Stunden. Eine optionale Pufferbatterie ermöglicht den Akkuwechsel im laufenden Betrieb. Hinzu kommen austauschbare Erweiterungsmodule, Wi-Fi 7 sowie optional 4G oder 5G.

Beim Akku können Nutzer des Toughbook G3 zwischen Varianten mit 35, 70 und 99 Wh wählen, für die Panasonic Laufzeiten von 8,5, 17 beziehungsweise 24 Stunden angibt. Eine optionale Pufferbatterie erlaubt den Wechsel des Hauptakkus im laufenden Betrieb. Auch die SSD lässt sich laut Hersteller schnell austauschen. Über modulare Erweiterungen kann das Toughbook G3 unter anderem mit Smartcard- oder Fingerabdruckleser, Barcode-Scanner sowie zusätzlichen USB- oder LAN-Anschlüssen ausgestattet werden.

Als Prozessoren stehen Intel Core Ultra 5 335 vPro und Core Ultra X7 368H vPro zur Wahl, der Arbeitsspeicher reicht je nach Ausstattung bis 64 GByte. Das Tablet läuft mit Windows 11 Pro und ist auch für Red Hat Enterprise Linux 10 zertifiziert. Zur Ausstattung gehören außerdem zwei Thunderbolt-4-Ports, USB 3.2 Typ A, Gigabit-Ethernet und Wi-Fi 7. Mobilfunk ist optional über 4G oder 5G einschließlich Standalone- und privaten 5G-Netzen möglich.

Das 10,1-Zoll-Display löst mit 1920 × 1200 Pixeln auf und erreicht laut Hersteller bis zu 1000 cd/m². Es lässt sich mit Handschuhen und Digitizer-Stift bedienen. Panasonic gibt eine Sturzfestigkeit aus bis zu 1,8 Metern sowie einen Einsatzbereich von -29 bis 60 Grad Celsius an. Fünf programmierbare Tasten lassen sich mit insgesamt zehn Funktionen für kurzen und langen Tastendruck belegen. Zubehör wie Tastaturen, Fahrzeug-Docks und Ladegeräte früherer Toughbook-Modelle soll sich zum großen Teil weiterverwenden lassen.