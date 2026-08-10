Stromwächter fürs Rack

Mit der ES2P stellt Panduit eine gemanagte Rack-PDU für Rechenzentren, Edge-Installationen und Enterprise-IT vor. Die Stromverteilung erfasst Energiedaten mit ±2 Prozent Genauigkeit, bindet sich per GBit-Ethernet ins Netzwerk ein und lässt sich über SNMP in bestehende Monitoringumgebungen integrieren. Bis zu 16 Einheiten lassen sich per Daisy-Chaining zusammenfassen.

Für den Einsatz in dicht bestückten Racks ist die ES2P von Panduit für Umgebungstemperaturen bis 55 Grad Celsius ausgelegt. Controller und Display lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, ohne dafür das Rack abschalten zu müssen. Das manuell drehbare LCD soll unabhängig von Einbaulage und Geräteanordnung ablesbar bleiben. Panduit bietet die PDU in 0U- und 1U-Ausführungen an; die Montage erfolgt werkzeuglos.

Bei der Administration unterstützt die Neuvorstellung SNMPv3, TLS, HTTPS und SSH sowie rollenbasierte Zugriffskontrollen und verschlüsselte Firmwareupdates. Die Messwerte lassen sich über Panduit-Werkzeuge oder SNMP-fähige DCIM-Plattformen weiterverarbeiten. Laut Hersteller ist unter anderem die Einbindung in SiteCommand und Cisco Nexus Dashboard vorgesehen.

Das Daisy-Chaining von bis zu 16 Einheiten soll vor allem in größeren oder verteilten Installationen den Netzwerkbedarf reduzieren. Statt jede PDU separat anzubinden, lassen sich mehrere Geräte über eine gemeinsame Kommunikationskette erfassen. Die Messgenauigkeit gibt Panduit mit ±2 Prozent an.