Passwort-Schwachstellen im AD per Befehl aufspüren

Zahlreiche kostenpflichtige Security-Tools und AD-Scanner können längst alle Konten mit schwachen oder veralteten Passwortregeln auf Knopfdruck auflisten. Doch was, wenn man so eine Prüfung einmal händisch und ohne Zusatzsoftware durchführen möchte oder muss? Mit den Bordmitteln von Windows-Servern lassen sich diese Informationen schnell und gezielt ermitteln.

Ein häufiger Stolperstein in größeren Active-Directory-Umgebungen sind Benutzerkonten, deren Kennwörter niemals ablaufen. Sie stellen ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, da Angreifer durch sogenannte Brute-Force-Attacken über Zeit hinweg Hashwerte knacken könnten. Um diese Konten zu finden, genügt folgender Befehl in einer Eingabeaufforderung oder PowerShell-Konsole mit installiertem RSAT-Modul (Active-Directory-Verwaltungstools):

dsquery * domainroot -filter "(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=65536))" -limit 0

Der Parameter "userAccountControl" beschreibt verschiedene Eigenschaften eines Benutzerkontos über eine Bitmaske. Jedes Bit steht für eine bestimmte Einstellung, zum Beispiel:

0x0002 (2): Konto ist deaktiviert

0x10000 (65536): Passwort läuft nie ab

0x40000 (262144): Smartcard-Anmeldung erforderlich

Die lange Kennziffer "1.2.840.113556.1.4.803" steht also für den LDAP-Matching-Rule-OID "bitwise AND". Sie sorgt dafür, dass genau die Einträge gefunden werden, bei denen das entsprechende Bit gesetzt ist – in diesem Fall also 65536.

Wer lieber mit PowerShell arbeitet, kann dieselbe Abfrage deutlich komfortabler durchführen:

Get-ADUser -Filter {PasswordNeverExpires -eq $true} -Properties PasswordNeverExpires

Beide Varianten liefern eine Liste aller Benutzerkonten, deren Passwort nicht abläuft. Für diese Accounts sollten Sie anschließend eine zentrale Passwort-Policy oder – besser noch – eine Anmeldung mit Multifaktor-Authentifizierung (MFA) vorsehen. So lässt sich die Angriffsfläche im Active Directory deutlich verringern, ohne zusätzliche Tools einsetzen zu müssen.

Mehr zum Thema AD-Sicherheit lesen Sie in unserem Sonderheft II/2024 Active Directory.