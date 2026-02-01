Passwort-Hygiene zum „Ändere-dein-Passwort-Tag“

Der heutige „Ändere-dein-Passwort-Tag“ ist ein guter Reminder – aber nicht für planmäßiges Password-Rotation. Regelmäßige Zwangswechsel erzeugen in der Praxis oft nur Muster (Saison+Jahr, Inkremente) und senken damit die effektive Entropie. Entscheidend ist vielmehr: Einzigartigkeit pro Konto. Wer Passwörter wiederverwendet, macht Credential-Stuffing nach Leaks zum Selbstläufer. Realistisch klappt das nur mit einem Passwortmanager, der lange Zufallswerte generiert und verwaltet.

Noch wichtiger: Verlasst euch nicht auf das „Shared Secret“ allein. Aktiviert 2FA, bevorzugt per TOTP-App – oder besser gleich phishing-resistent via FIDO2/WebAuthn. Und prüft, wo Passkeys bereits verfügbar sind: asymmetrische, origin-gebundene Authentifizierung ohne Passwort reduziert Phishing- und Replay-Risiken deutlich.

Fazit: Keine Kalender-Rotation, sondern Manager + 2FA/Passkeys.