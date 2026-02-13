PDFs online verschmelzen

Mehrere PDF-Dateien zu einem Dokument vereinen? Der schnörkellose Onlinedienst "Merge my PDFs" erledigt genau diese eine Aufgabe – Sie laden die gewünschten PDFs hoch, und binnen Sekunden steht das verschmolzene Ergebnis zum Download bereit.

Der Dienst Merge my PDFs bietet sich beispielsweise an, wenn Sie verschiedene Tutorials zu einem Oberthema bündeln oder einzelne Projektdokumente in eine versandfertige Datei packen möchten. Nach getaner Arbeit räumt ein Reset-Button die Spuren weg. Wie bei allen kostenfreien Onlinediensten gilt jedoch: Sensible Geschäftsdaten gehören nicht in fremde Hände.

Die Nutzung ist ohne Registrierung oder Anmeldung möglich und funktioniert per Drag-and-Drop direkt im Browser. Hochgeladene Dateien lassen sich vor dem Verschmelzen in der Reihenfolge verschieben, falls die ursprüngliche Sortierung nicht passt. Die Webseite löscht alle Dateien nach der Verarbeitung automatisch von ihren Servern – ein kleiner Trost für datenschutzbewusste Anwender. Für wiederkehrende Aufgaben oder vertrauliche Dokumente empfiehlt sich dennoch eine lokale PDF-Software, die ohne Internetverbindung auskommt und Ihre Daten nie das eigene System verlassen lässt.