PHP vor dem Notfall-Update

Zwei Schwachstellen mit CVSS 9.2, kaum Details und ein Patch mit festem Termin: Die PHP-Entwickler kündigen ein dringendes Sicherheitsupdate an. CERT-EU rät Administratoren, die Zeit bis dahin gut zu nutzen.

Die PHP-Entwickler wollen am heutigen Mittwoch zwei kritische Sicherheitslücken in der weit verbreiteten Skriptsprache schließen. Im schlimmsten Fall könnten Angreifer darüber aus der Ferne Schadcode auf betroffenen Servern ausführen. Das Computer-Notfallteam der EU-Institutionen, CERT-EU, rät deshalb, sich schon jetzt auf schnelles Patchen vorzubereiten.

Laut CERT-EU hat die PHP Foundation das Sicherheitsupdate am 20. Oktober 2026 angekündigt. Weitere Informationen stammen aus durchgesickerten Berichten. Erscheinen soll der Patch am 21. Oktober um 14:00 Uhr UTC, also um 16 Uhr deutscher Zeit.

Zwei Lücken, kaum Details

Die beiden Schwachstellen laufen unter den Kennungen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619. Technische Details halten die Entwickler bislang zurück. Bekannt ist lediglich die Einstufung nach dem Common Vulnerability Scoring System: Beide Lücken erreichen einen CVSS-Wert von 9.2.

Dieser Wert deutet laut CERT-EU darauf hin, dass Angreifer ohne vorherige Authentifizierung Code ausführen könnten. Sie bräuchten also weder ein Benutzerkonto noch Zugangsdaten. Gerade für Anwendungen, die direkt aus dem Internet erreichbar sind, macht das die Lücken besonders brisant.

Potenziell sehr viele Versionen betroffen

Nach bisherigen Informationen könnten alle PHP-Versionen ab PHP 5 betroffen sein. Damit reicht der Kreis potenziell verwundbarer Systeme weit zurück, denn PHP 5 erschien bereits 2004. Viele dieser älteren Versionen erhalten längst keine offiziellen Updates mehr.

PHP bildet die Grundlage für zahllose Webanwendungen, von Content-Management-Systemen über Onlineshops bis hin zu Eigenentwicklungen. Ob die Entwickler auch für ältere, nicht mehr unterstützte Versionen Korrekturen bereitstellen, ist bislang nicht bekannt.

Was Administratoren jetzt tun sollten

CERT-EU empfiehlt als ersten Schritt eine Bestandsaufnahme: Organisationen sollten alle PHP-basierten Anwendungen in ihrer Infrastruktur identifizieren. So können IT-Teams die Updates einspielen, sobald die korrigierten Versionen bereitstehen.

Wo sich ein sofortiges Update nicht umsetzen lässt, rät CERT-EU zu einem drastischeren Schritt. Betroffene Anwendungen mit Internetzugang sollten dann vom öffentlichen Netz isoliert werden, bis ein Fix eingespielt ist.

Spätestens mit der Veröffentlichung des Patches dürften auch technische Details zu den Lücken bekannt werden. Erfahrungsgemäß steigt damit das Risiko erster Angriffe, weshalb Administratoren den Release am Nachmittag genau im Blick behalten sollten.