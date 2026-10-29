PHP2Shell erreicht Palo-Alto-Firewalls

Die PHP2Shell-Lücken machen nicht bei Webservern halt. Auch Firewalls von Palo Alto Networks sind betroffen, und Angreifer haben die Management-Oberfläche von PAN-OS bereits im Visier. Der Hersteller verteilt Hotfixes und nennt Übergangslösungen.

Die als PHP2Shell bekannt gewordenen Sicherheitslücken in PHP treffen auch Firewalls von Palo Alto Networks. Der Hersteller bestätigt, dass sein Betriebssystem PAN-OS von den beiden kritischen Schwachstellen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619 betroffen ist. Angreifer nutzen sie bereits aktiv aus, und zwar gezielt über Management-Oberflächen, die aus dem Internet erreichbar sind.

Palo Alto veröffentlichte seine Sicherheitsmeldung am 21. Oktober 2026, am selben Tag erschienen auch die PHP-Updates. Am 27. Oktober hob das Unternehmen den Schweregrad auf “kritisch” und die Dringlichkeit auf “Highest” an, nach CVSS 4.0 erreicht die Lücke in PAN-OS einen Wert von 9.2.

Was hinter PHP2Shell steckt

PHP2Shell sitzt im Kern der Skriptsprache, betroffen sind laut Analysen alle Versionen bis zurück zu PHP 5.4. Entdeckt hat die Fehler das Sicherheitsunternehmen Calif, unabhängig davon auch Wiz Research. Noch vor der offiziellen Ankündigung sickerten die Kennungen durch, Amazon registrierte sogar schon vier Tage vor der Veröffentlichung einen ersten Angriffsversuch.

Technisch hängen beide Lücken an der Fehlerbehandlung über die C-Funktion longjmp(). Bei CVE-2026-109618 bleibt nach einem Out-of-Memory-Fehler Speicher einer Anfrage uninitialisiert, sodass Angreifer per gezielt ausgelöstem Speicherengpass eigenen Code ausführen können. Bei CVE-2026-109619 verweisen globale Zeiger anschließend auf bereits freigegebenen Speicher, den PHP bei späteren Anfragen ausliest oder anspringt.

So wirkt sich PHP2Shell auf PAN-OS aus

In PAN-OS steckt das Problem ausschließlich in der Management-Weboberfläche, also in der HTTPS-Web-UI und im XML-API-Dienst. Betroffen sind PA-Series- und VM-Series-Firewalls sowie Panorama. Datenebenen-Interfaces sind nur gefährdet, wenn ihnen ein Management-Profil zugewiesen ist, eine besondere Konfiguration braucht es ansonsten nicht.

GlobalProtect-Portal und -Gateway, Clientless VPN und Captive Portal sind laut Hersteller nicht verwundbar, ebenso Prisma Access, Cloud NGFW und die Cortex-Produkte. Cortex XCORE (SaaS) und WildFire Cloud waren zunächst betroffen, dort hat Palo Alto am 21. beziehungsweise 22. Oktober serverseitig nachgebessert.

Hotfixes für PAN-OS 10.2 bis 12.2 stehen größtenteils bereit, etwa 12.2.4-h1, 11.2.16-h1, 11.1.16-h4 und 10.2.18-h13. Für 12.1.4-h13 und 10.2.10-h42 nennt der Hersteller den 29. Oktober, für 12.1.10-h3, 11.2.4-h23, 11.1.7-h12 und 10.2.7-h39 den 30. Oktober. Ältere, nicht mehr unterstützte Versionen sollten Admins auf einen unterstützten Stand mit Fix bringen.

Zugriff beschränken bis zum Update

Bis dahin empfiehlt Palo Alto, den Zugriff auf die Management-Oberfläche auf vertrauenswürdige interne IP-Adressen zu beschränken. Ist nur ein dedizierter Jump-Host zugelassen, sinkt die Bewertung nach CVSS-BT auf 5.2 und damit auf “mittel”. Kunden mit Threat-Prevention-Abo können zudem die Threat ID 543004 und rund zwei Dutzend weitere Signaturen ab den Content-Versionen 9162, 9163 und 9164 aktivieren.

Damit die Signaturen greifen, muss der Management-Traffic über einen Datenebenen-Port laufen, entschlüsselt und per Threat Prevention geprüft werden, außerdem sollen Admins das Zertifikat für eingehenden Management-Traffic austauschen. Die Hotfixes schließen zusätzlich eine Lücke in der Brotli-Bibliothek von Node.js. Einzige Ausnahme ist 11.2.10-h16 mit reinen PHP-Fixes, beide Korrekturen bringt in diesem Zweig erst 11.2.10-h17.