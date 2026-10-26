PHP2Shell: Altlasten bremsen Patches

Knapp zehn Millionen PHP-Dienste haben seit dem Patch-Release ein Update bekommen. Doch der größte Teil der verbleibenden verwundbaren Systeme läuft auf Versionen, für die es gar kein offizielles Update mehr gibt.

Knapp eine Woche nach Erscheinen der Sicherheitsupdates laufen weltweit noch rund 32,4 Millionen PHP-Dienste mit einer verwundbaren Version. Das zeigt das öffentliche PHP2Shell-Dashboard des Sicherheitsunternehmens Censys mit Stand Montagmorgen, 7:15 Uhr. Gleichzeitig verliert das Patchen spürbar an Tempo.

Hinter PHP2Shell stecken die kritischen Schwachstellen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619, über die Angreifer ohne Anmeldung Code auf Webservern ausführen können. Die PHP-Entwickler haben sie am 21. Oktober mit den Versionen 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 und 8.2.35 geschlossen. Seitdem scannen Angreifer massenhaft nach verwundbaren Systemen.

Das Patch-Tempo lässt nach

Seit dem 21. Oktober hat Censys knapp 9,9 Millionen Dienste beobachtet, die von einer verwundbaren auf eine abgesicherte Version gewechselt sind. Insgesamt hat das Unternehmen seit Beginn der Erfassung rund 42,3 Millionen verwundbare Dienste gesehen. In den vergangenen 24 Stunden kamen allerdings nur noch gut 346.000 neu gepatchte Dienste hinzu.

Innerhalb der noch unterstützten Zweige fällt die Bilanz unterschiedlich aus. Bei PHP 8.5 laufen bereits knapp 75 Prozent der Dienste auf der abgesicherten Version, bei PHP 8.4 rund 64 Prozent. Bei PHP 8.2 und 8.3 ist es dagegen jeweils nur knapp die Hälfte.

Problematische Altversionen

Von den rund 43 Millionen Diensten, die ihre Version verraten, laufen etwa 24 Millionen auf PHP 8.1 oder älter. Für diese Zweige gibt es kein offizielles Release, sondern lediglich Quellcode-Backports für PHP 7.4, 8.0 und 8.1. Einige Linux-Distributionen und Anbieter von Langzeitsupport liefern allerdings eigene Korrekturen für ältere Versionen aus, oft ohne die Versionsnummer zu ändern. Nur rund 8,8 Millionen verwundbare Dienste könnten einfach auf eine fertige Version aktualisieren, weitere 11 Millionen sind bereits abgesichert.

Die mit Abstand häufigste Version im Netz ist PHP 7.4.33 mit gut 6,7 Millionen Diensten. Selbst das 2019 veröffentlichte PHP 5.6.40 taucht noch rund 1,6 Millionen Mal auf. Am meisten verwundbare Dienste zählt Censys in den USA mit über 10,3 Millionen, in Deutschland waren es Ende vergangener Woche rund 4,2 Millionen.

Auch deutsche Hoster finden sich unter den 15 Netzen mit den meisten verwundbaren Adressen. Bei Hetzner melden rund 80.000 PHP-Adressen eine Version, davon 80 Prozent eine verwundbare, bei Contabo 83 Prozent von rund 29.000 und bei IONOS 67 Prozent von rund 42.000. Angeführt wird die Liste von Amazon mit rund 322.000 Adressen.

Zahlreiche verborgene Versionen

Rund 58,4 Millionen PHP-Dienste, also 57 Prozent aller erfassten, verbergen ihre Version und fehlen in der Statistik. Zudem bewertet Censys nur die gemeldete Versionsnummer, während Linux-Distributionen Fixes oft ohne Versionswechsel einspielen. Gut 850.000 Dienste mit nie veröffentlichten Versionsnummern hat Censys als vermutliche Honeypots aussortiert.

Gepatchte Systeme tauchen außerdem erst nach dem nächsten Scan als sicher auf, die Statistik hinkt der Realität also einige Tage hinterher. Censys versteht das Dashboard ausdrücklich als Lagebild und rät Admins, ihre eigenen Systeme direkt zu prüfen.