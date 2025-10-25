Ping-Pong statt Ping

Die ganze Welt ist derzeit dem Pickleball-Trend verfallen – ob im Freien oder in der Halle, überall wird auf kleinem Feld mit Holzpaddel und Kunststoffball gespielt. Warum also nicht den Büroalltag nach langen Meetings oder anstrengenden Updaterunden mit einer Miniversion des Sports auflockern? Ein bisschen Bewegung und freundlicher Wettbewerb im Team schaden schließlich selbst dem unsportlichsten IT-Profi nicht.

Das kompakte Pickleball-Set für Innenräume enthält zwei Schläger, ein Netz und einen leichten Ball – perfekt zum Austoben auf jedem verfügbaren Schreibtisch. Dank der beiliegenden Saugnäpfe lässt sich das Netz in Sekundenschnelle befestigen und wieder entfernen. Wer mag, kann – ganz wie bei der IT – eine Art "Daisy Chain" bilden und mit mehreren Sets ein kleines Büroturnier organisieren. Mit rund 25 Euro plus Versandkosten etwa bei monsterzeug.de sind Sie dabei.