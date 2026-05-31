Retro-Hörer für USB-C-Geräte

Zwischen Headsets, Earbuds und Freisprechfunktion wirkt ein klassischer Telefonhörer heute ungewöhnlich. Genau dieses Prinzip greift das POP Phone von Native Union auf: Der Retro-Hörer verbindet sich per USB-C mit Tablet, Smartphone oder Notebook und eignet sich für Telefonate und Videokonferenzen. Dabei setzt der Hersteller auf eine einfache Plug-and-Play-Nutzung ohne Akku oder Bluetooth-Kopplung.

Das POP Phone kombiniert die Form klassischer Festnetz-Hörer mit moderner USB-C-Technik. Integrierte Lautsprecher und Mikrofone übernehmen die Audioausgabe bei Anrufen oder Videokonferenzen, während eine Taste am Griff das Annehmen und Beenden von Gesprächen ermöglicht. Der Hörer funktioniert mit vielen aktuellen Smartphones, Tablets und Notebooks und ist unter anderem für Zoom-, Teams- oder FaceTime-Gespräche ausgelegt. Gefertigt wird das Gerät laut Hersteller teilweise aus recyceltem TPU, ABS und Polycarbonat. Erhältlich ist der Retro -Telefonhörer für knapp 40 Euro plus Versand unter anderem bei cyberport.de.