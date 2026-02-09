Schneller Filter für Dateien

09.02.2026 - 07:00
Veröffentlicht in:

Die PowerShell räumt mit einem einzigen Befehl auf: Dateien finden, Programme starten, Skripte ausführen. Das Cmdlet "Invoke-Item" erledigt solche Aufgaben nicht nur einzeln, sondern greift auf Wunsch gleich mehrere Ziele gleichzeitig. So öffnen Sie beispielsweise alle TXT-Dateien oder Logfiles in einem Rutsch und sparen dabei wertvolle Zeit.

Nahaufnahme eines Küchensiebes vor einem braunen Hintergrund. Darin liegen fünf Dateisymbole.

Das Cmdlet wählt automatisch die passende Anwendung für jeden Dateityp aus. Wer es noch kürzer mag, ersetzt "Invoke-Item" einfach durch den Alias "ii" – etwa "ii *.log" statt "Invoke-Item *.log", um alle Logfiles unter "C:\Temp" anzuzeigen. Für präzisere Filter kombinieren Sie Invoke-Item mit Get-ChildItem in der Pipeline: Der Befehl

Get-ChildItem -Path C:\Logs -Filter *.log -Recurse | Where-Object {$_.LastWriteTime -gt (Get-Date).AddDays(-7)} | Invoke-Item

öffnet beispielsweise nur Logfiles der vergangenen Woche – auch aus Unterordnern. Noch gezielter wird es mit "Select-Object": Fügen Sie "| Select-Object -First 5" vor dem Invoke-Item ein, um nur die ersten fünf Treffer zu öffnen und ein Fenster-Massaker zu vermeiden. Besonders praktisch für Administratoren ist die Kombination mit Sort-Object nach Datum oder Größe, etwa

Get-ChildItem *.xml | Sort-Object LastWriteTime -Descending | Select-Object -First 3 | Invoke-Item

für die drei neuesten Konfigurationsdateien. Testen Sie Filter aber zunächst ohne Invoke-Item, damit nicht versehentlich Dutzende Anwendungen gleichzeitig starten und das System in die Knie zwingen.

