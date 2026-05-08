Tape Library in PBS einbinden

Backups auf Band gelten nach wie vor als zuverlässige Option für die langfristige Datensicherung. Auch der Proxmox Backup Server unterstützt Tape Libraries und Autoloader – die Einrichtung erfolgt jedoch nicht automatisch. Wie sich Bandlaufwerke korrekt einbinden, Media Pools konfigurieren und Sicherungsjobs auf Tape auslagern lassen, zeigt unser Praxistipp Schritt für Schritt.

Die Einbindung einer Tape Library in den Proxmox Backup Server erfolgt in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten. Voraussetzung ist ein korrekt angebundener Autoloader (zum Beispiel über einen HBA) sowie eine funktionierende Verbindung zwischen Server und Library. Zunächst legen Sie unter "Tape Backup / Changers" einen neuen Changer an. Vergeben Sie einen Namen und wählen Sie den passenden Gerätepfad – dieser wird bei korrekter Verkabelung in der Regel automatisch erkannt. Im nächsten Schritt fügen Sie unter "Drives" die Bandlaufwerke hinzu. Dabei weisen Sie jedem Laufwerk den zuvor angelegten Changer sowie den entsprechenden Gerätepfad zu. Optional können Sie unter "Encryption Keys" bereits einen Schlüssel definieren, der später für die Verschlüsselung der Bänder in den Media Pools verwendet wird.

Anschließend erstellen Sie unter "Media Pools" einen neuen Pool. Hier legen Sie neben dem Namen auch die Allocation Policy (zum Beispiel für die Medienverwendung) sowie die Retention Policy fest. Falls gewünscht, binden Sie hier auch den zuvor erstellten Encryption Key ein. Danach müssen die eingelegten Bänder initialisiert werden. Wechseln Sie dazu in den Bereich "Inventory" und fügen Sie über "Add Tape" neue Medien hinzu. Dabei wählen Sie das entsprechende Laufwerk, vergeben ein Label und ordnen die Bänder einem Media Pool zu.

Sobald die Medien vorbereitet sind, konfigurieren Sie unter "Backup Jobs" einen neuen Sicherungsauftrag. Wählen Sie Quelle, Zeitplan und Ziel (Tape) entsprechend Ihren Anforderungen aus. Nach erfolgreicher Einrichtung sollten die Medien im Inventory den Status "Writable" anzeigen. Über die Changer-Ansicht lässt sich zudem prüfen, ob Slots, Laufwerke und Import/Export-Slots korrekt erkannt wurden. Führen Sie nach der Einrichtung unbedingt einen Testlauf durch. So stellen Sie sicher, dass Zusammenspiel von Changer, Drives und Media Pools im Ernstfall zuverlässig funktioniert.