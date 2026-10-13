Download: proxhawk-tui - Proxmox VE über die Textkonsole verwalten

Ist die Weboberfläche von Proxmox VE nicht erreichbar, müssen Administratoren häufig auf Kommandozeilenwerkzeuge ausweichen. Das Open-Source-Tool proxhawk-tui stellt eine textbasierte Verwaltungsoberfläche bereit, die sich an der gewohnten Proxmox-GUI orientiert. Damit lassen sich virtuelle Maschinen, Container und zahlreiche Hostfunktionen direkt im Terminal steuern.

Die webbasierte Verwaltungsoberfläche von Proxmox VE erleichtert den Betrieb virtueller Maschinen, Linux-Container und ganzer Virtualisierungscluster. Doch gerade in kritischen Situationen kann der gewohnte Zugriff ausfallen. Eine fehlerhafte Netzwerkkonfiguration, eine falsch eingerichtete Bridge oder Probleme mit dem Webdienst reichen aus, um Administratoren vor eine Herausforderung zu stellen. Zwar stehen mit qm, pct und pvesh leistungsfähige Kommandozeilenwerkzeuge zur Verfügung, deren zahlreiche Parameter hat jedoch nicht jeder Administrator jederzeit parat.

Hier setzt das Open-Source-Projekt proxhawk-tui an. Das Werkzeug überträgt das Bedienkonzept der Proxmox-Weboberfläche in eine textbasierte Benutzeroberfläche (Terminal User Interface, TUI). Anstelle einzelner Shell-Befehle navigieren Administratoren durch einen Ressourcenbaum mit Datacenter, Nodes, virtuellen Maschinen und Containern. Kontextabhängige Menüs und Informationsfenster ermöglichen dabei eine Bedienung, die sich eng am Aufbau der grafischen Verwaltungsoberfläche orientiert.

Die Anwendung wurde für Proxmox VE 9 entwickelt, unterstützt nach Angaben des Entwicklers aber auch die Versionen 7 und 8. Für die Darstellung nutzt proxhawk-tui klassische Terminalelemente wie Rahmenzeichen und Braille-Grafiken. Optional lassen sich Nerd-Font-Symbole aktivieren. Insgesamt stehen zehn unterschiedliche Farbschemata zur Auswahl.

Proxmox-Funktionen direkt im Terminal nutzen

Anders als einfache Monitoring-Werkzeuge beschränkt sich proxhawk-tui nicht auf die Anzeige von Systeminformationen. Die Anwendung unterstützt sowohl lesende als auch schreibende Zugriffe auf die Proxmox-Konfiguration. Dialoge zum Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Einstellungen werden anhand des Proxmox-API-Schemas erzeugt. Dadurch stehen viele der aus der Weboberfläche bekannten Optionen und Standardwerte auch im Terminal zur Verfügung.

Der Funktionsumfang deckt einen großen Teil der alltäglichen Administrationsaufgaben ab. Dazu gehören die Verwaltung von Storage und Backups, Hochverfügbarkeitskonfigurationen, Benutzerberechtigungen, Software-defined Networking (SDN) und Firewallregeln. Ebenso lassen sich Netzwerkeinstellungen bearbeiten und Änderungen übernehmen oder zurücknehmen.

Auch für die Verwaltung von Datenträgern und Speichertechnologien wie ZFS, LVM und Ceph stellt proxhawk-tui entsprechende Ansichten bereit. Virtuelle Maschinen können gestartet, gestoppt, geklont oder migriert werden. Darüber hinaus unterstützt das Werkzeug Snapshots und Cloud-Init-Konfigurationen. Ein Aufgabenfenster und die Anzeige des Clusterprotokolls erleichtern die Kontrolle laufender und abgeschlossener Verwaltungsaktionen.

Besonders praktisch sind Sammelaktionen, mit denen Administratoren mehrere virtuelle Maschinen oder Container gleichzeitig starten, stoppen oder sichern können.

Direkter Zugriff auf virtuelle Maschinen und Container

Für die Arbeit mit Gastsystemen integriert proxhawk-tui verschiedene Konsolenzugänge. Virtuelle Maschinen mit entsprechend konfigurierter serieller Schnittstelle lassen sich über qm terminal erreichen. Bei Linux-Containern ermöglicht pct enter den direkten Zugriff auf die Containerumgebung.

Darüber hinaus unterstützt das Werkzeug SSH-Verbindungen zu Linux-VMs, auch wenn diese über keine serielle Konsole verfügen. Dazu versucht proxhawk-tui, die IP-Adresse des Gastsystems über den QEMU Guest Agent oder die Nachbartabelle zu ermitteln. Voraussetzung ist allerdings, dass die entsprechenden Informationen verfügbar sind und der SSH-Zugriff funktioniert.

Auch eine Shell auf dem Proxmox-Host lässt sich aus der Oberfläche heraus öffnen. Gerade bei der Fehlersuche können Administratoren so zwischen den Verwaltungsansichten und der klassischen Kommandozeile wechseln, ohne die Terminalumgebung verlassen zu müssen.

Optional bietet proxhawk-tui außerdem eine Anbindung an die Proxmox Community Scripts. Nach Aktivierung des entsprechenden Plugins über das Menü F4 > Plugins lassen sich die verfügbaren Hilfsskripte durchsuchen und direkt aus der Oberfläche heraus starten. Vor der Ausführung sollten Administratoren auch hier den jeweiligen Skriptcode und dessen Auswirkungen prüfen.

Installation auf dem Proxmox-Host

proxhawk-tui ist auf einen schlanken Betrieb ausgelegt. Die Anwendung basiert im Wesentlichen auf Bash und nutzt die auf Proxmox-Hosts vorhandenen Perl- beziehungsweise pvesh-Funktionen. Ein zusätzlicher Hintergrunddienst ist nicht erforderlich.

Das Werkzeug wird derzeit lokal auf einem Proxmox-Knoten ausgeführt. Eine künftig geplante Remote-Version soll auch die zentrale Verwaltung mehrerer Hosts und Cluster ermöglichen.

Für die Installation empfiehlt es sich, zunächst das GitHub-Repository des Projekts herunterzuladen und den Quellcode zu prüfen. Auf einem Proxmox-Host mit installiertem Git gelingt dies beispielsweise mit folgenden Befehlen:

git clone https://github.com/Mrdindon/proxhawk-tui.git /opt/proxhawk-tui

cd /opt/proxhawk-tui

Anschließend lässt sich die Anwendung direkt aus dem Projektverzeichnis starten:

./proxhawk-tui

Alternativ stellt der Entwickler ein Installationsskript sowie ein DEB-Paket bereit. Gerade auf produktiven Virtualisierungshosts sollten Administratoren jedoch darauf verzichten, unbekannte Installationsskripte ungeprüft mit Root-Rechten auszuführen.

Da proxhawk-tui über die Proxmox-API auch Konfigurationsänderungen vornehmen kann, empfiehlt sich ein erster Test in einer nicht produktiven Umgebung. Für den lokalen API-Zugriff benötigt die Anwendung entsprechende Systemberechtigungen. Welche Verwaltungsaktionen tatsächlich möglich sind, hängt zudem von den Berechtigungen des verwendeten Proxmox-Benutzers ab.

Bedienung über Tastatur und Maus

Nach dem Start präsentiert proxhawk-tui eine Oberfläche mit einem Ressourcenbaum und mehreren Informationsbereichen. Die Navigation erfolgt hauptsächlich über die Tastatur, wobei auch eine Mausbedienung unterstützt wird.

Mit den Pfeiltasten bewegen sich Administratoren durch die verfügbaren Einträge. Die Tabulatortaste wechselt zwischen den einzelnen Bedienfeldern. Für häufig benötigte Aktionen stehen Tastenkürzel bereit: Über a lassen sich Einträge hinzufügen, mit e bearbeiten und mit d entfernen. Die Taste F5 aktualisiert die angezeigten Informationen.

Die Menüstruktur orientiert sich an der Proxmox-Weboberfläche. Dadurch finden sich Administratoren, die bislang hauptsächlich mit der grafischen Verwaltung gearbeitet haben, vergleichsweise schnell zurecht. Das gilt insbesondere für die Ansichten von virtuellen Maschinen, Containern und Storage-Ressourcen.

Für wiederkehrende Aufgaben steht zusätzlich ein nicht interaktiver Kommandozeilenmodus bereit. Beispielsweise lassen sich die vorhandenen virtuellen Maschinen und Container mit folgendem Aufruf tabellarisch anzeigen:

proxhawk-tui guests list -o table

Damit eignet sich das Werkzeug nicht nur für die interaktive Administration, sondern auch für die Integration in einfache Shell-basierte Arbeitsabläufe.

KI-gestützte Entwicklung erfordert sorgfältige Prüfung

Eine Besonderheit des Projekts ist seine Entstehungsgeschichte. Der Entwickler gibt offen an, proxhawk-tui mithilfe von Claude Code entwickelt zu haben. Er bezeichnet die Vorgehensweise selbst als Vibe Coding, betont jedoch, den Code überprüft und die Anwendung auf realen Proxmox-Knoten getestet zu haben.

Nach eigenen Angaben kommt außerdem ein Integrationstest zum Einsatz, der die einzelnen Bedienfelder durchläuft und schreibende Operationen über die Proxmox-API überprüft.

Dennoch sollten Administratoren berücksichtigen, dass es sich um ein Community-Projekt handelt und nicht um einen offiziellen Bestandteil von Proxmox VE. Gerade bei Funktionen, die Netzwerkeinstellungen, Storage-Konfigurationen oder virtuelle Maschinen verändern, sind Tests und geeignete Sicherungen vor einem produktiven Einsatz ratsam.

Fazit

Mit proxhawk-tui erhalten Proxmox-Administratoren eine interessante Alternative zur klassischen Weboberfläche. Das Werkzeug verbindet die vertraute Menüstruktur der grafischen Verwaltung mit den Vorteilen einer lokalen Terminalanwendung. Besonders bei Netzwerkproblemen oder einer nicht erreichbaren Weboberfläche kann die TUI den Zugriff auf wichtige Verwaltungsfunktionen erleichtern.

Der große Funktionsumfang, die Unterstützung schreibender Operationen und die Möglichkeit, direkt auf Gastsysteme zuzugreifen, machen proxhawk-tui auch für den regulären Administrationsalltag interessant. Allerdings ersetzt das Werkzeug weder eine funktionierende Netzwerkverbindung zu den Gastsystemen noch sämtliche Funktionen einer grafischen VM-Konsole.