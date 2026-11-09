DNS-Auflösung mit PRTG überwachen

Wenn die DNS-Auflösung streikt, sind E-Mail-Dienste, Fileserver oder Anwendungen plötzlich nicht mehr erreichbar, obwohl die Systeme selbst einwandfrei laufen. Mit dem DNS-v2-Sensor von Paessler PRTG überwachen Administratoren gezielt die Namensauflösung einzelner DNS-Server. Das Monitoring erkennt nicht nur Ausfälle, sondern auch fehlerhafte Antworten und schleichende Verzögerungen frühzeitig.

DNS gehört zu den unauffälligen, aber kritischen Diensten im Netzwerk. Insbesondere in Umgebungen mit redundanten DNS-Servern kann es vorkommen, dass ein Server falsche Einträge liefert oder gar nicht mehr antwortet. Für Benutzer äußert sich das häufig in scheinbaren Serverausfällen, obwohl die eigentlichen Systeme weiterhin funktionieren. Die Fehlersuche gestaltet sich dann entsprechend aufwendig.

Mit dem DNS-v2-Sensor von Paessler PRTG lässt sich gezielt prüfen, ob ein bestimmter DNS-Server einen Domainnamen korrekt auflöst. Dazu fragt der Sensor einen zuvor festgelegten Domainnamen ab und vergleicht das Ergebnis mit einem definierten Filter, beispielsweise einer erwarteten IP-Adresse. Schlägt die Namensauflösung fehl oder weicht die Antwort vom Sollwert ab, wechselt der Sensor in den Down-Status und löst einen Alarm aus. Zusätzlich erfasst PRTG die Antwortzeit in einem eigenen Kanal, sodass Administratoren auch schleichende Verzögerungen erkennen können. Der Sensor unterstützt IPv6 und belastet das überwachte System laut Hersteller nur moderat.

Für die Einrichtung legen Sie den DNS-v2-Sensor direkt auf dem jeweiligen DNS-Server in PRTG an. Anschließend tragen Sie in den Sensoreinstellungen den zu prüfenden Domainnamen sowie die erwartete Antwort ein. Betreiben Sie zwei redundante DNS-Server, richten Sie für jeden einen eigenen Sensor ein. Auf diese Weise lassen sich Fehler eindeutig einem bestimmten Server zuordnen.

Nach der Konfiguration überwacht PRTG die Namensauflösung fortlaufend und meldet Abweichungen automatisch. So können Administratoren DNS-Probleme erkennen und beheben, bevor Benutzer wegen vermeintlich ausgefallener Server oder Anwendungen den Support kontaktieren. Weitere Informationen zur Konfiguration bietet das PRTG-Handbuch zum DNS-v2-Sensor.