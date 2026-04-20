Viele PRTG-Sensoren gleichzeitig anpassen

Wer PRTG Network Monitor im Einsatz hat, kennt das Problem: Sollen Settings wie Scanintervalle oder Tags für viele Sensoren gleichzeitig angepasst werden, kann der Aufwand schnell ausufern. Gerade bei größeren Installationen mit mehreren hundert Objekten ist eine manuelle Bearbeitung kaum praktikabel. PRTG bringt jedoch eine Funktion mit, die solche Massenänderungen um einiges einfacher macht.

In PRTG lässt sich die sogenannte Multi-Edit-Funktion nutzen, um mehrere Sensoren, Geräte oder Gruppen parallel zu bearbeiten. Dazu wählen Sie in der Sensorenübersicht die gewünschten Objekte aus – entweder gezielt per Filter oder gesammelt über die Auswahlfunktion. Gerade in größeren Umgebungen hilft Ihnen das, den Überblick zu behalten und nur relevante Sensoren einzubeziehen. Anschließend steht ein Dialog zur Verfügung, über den sich gemeinsame Eigenschaften zentral ändern lassen.

Auf diese Weise können Sie etwa Scanintervalle, Tags, Prioritäten oder Benachrichtigungseinstellungen in einem Schritt anpassen. Auch weitergehende Parameter wie Kanalgrenzwerte oder Skalierungen lassen sich gesammelt konfigurieren. Das reduziert Ihren Zeitaufwand insbesondere bei wiederkehrenden Aufgaben oder geänderten Anforderungen, etwa im Rahmen von Audits. Zu beachten ist, dass beim Bearbeiten von Tags bestehende Einträge überschrieben werden – entsprechende Anpassungen sollten Sie daher im Vorfeld einplanen.