QNAP ordnet Backupportfolio neu

QNAP strukturiert sein Backupangebot neu und fasst seine Sicherungsanwendungen unter dem gemeinsamen Markendach "Hyper Data Protection" zusammen. Ziel ist es, den Ende-zu-Ende-Datenschutz übersichtlicher darzustellen und Nutzern eine klarere Orientierung innerhalb des Angebots zu geben. Die Neuausrichtung geht über eine reine Umbenennung hinaus und soll den Zugriff auf Sicherungsfunktionen für unterschiedliche Einsatzszenarien vereinfachen – ohne Änderungen an bestehenden Systemen.

QNAP bündelt seine bisherigen Sicherungsanwendungen künftig unter der einheitlichen Bezeichnung Hyper Data Protection (HDP). Mit dem neuen Markenauftritt will der Hersteller sein Backupportfolio klarer gliedern und den ganzheitlichen Schutz von Daten über verschiedene Plattformen und Workloads hinweg transparenter machen. Das Angebot deckt zahlreiche Anwendungsbereiche ab. Die Sicherung und Wiederherstellung von Windows-PCs und -Servern sowie virtuellen Maschinen auf Basis von VMware oder Hyper-V erfolgt künftig unter dem Namen "HDP for PC/VM". Für die Absicherung von SaaS-Daten aus Microsoft 365 und Google Workspace steht "HDP for SaaS". Backups von WordPress-Websites werden unter "HDP for WordPress" gebündelt. Ergänzend bietet QNAP mit dem "HDP PC Agent" einen dedizierten Sicherungsagenten für Windows-Systeme an.

Für bestehende Anwender soll sich durch die neue Markenstruktur nichts am laufenden Betrieb ändern. Installierte Anwendungen und Konfigurationen bleiben erhalten, ebenso Lizenzen und Sicherungsaufgaben. Sichtbar sind lediglich die aktualisierten Bezeichnungen in Benutzeroberfläche und Dokumentation. Auffällig ist die Namenswahl mit Blick auf den Wettbewerb: QNAP zeigt bei der Bezeichnung "Hyper Data Protection" keine Berührungsängste gegenüber Synology, dessen zentrales Sicherungswerkzeug "Hyper Backup" heißt. Während Synology damit jedoch vor allem die Sicherung von NAS-Inhalten auf externe Ziele wie Cloudspeicher oder weitere Systeme adressiert, verfolgt QNAP einen anderen Ansatz. Dort steht die zentrale Absicherung externer Datenquellen auf dem NAS im Vordergrund.