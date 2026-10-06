QNAP hebt den Uplink auf 25GbE

QNAP erweitert sein Switch-Portfolio um die QSW-M5218-Serie mit zwölf 10GbE-RJ45-Ports und sechs 25GbE-SFP28-Uplinks. Die beiden Managed Switches unterstützen statisches Layer-3-Routing, MC-LAG und PTP-Zeitsynchronisation. Das Modell QSW-M5218P-6F12T versorgt Endgeräte zusätzlich per PoE++ mit bis zu 90 Watt pro Port.

Mit dem QSW-M5218-6F12T und dem PoE-fähigen QSW-M5218P-6F12T stellt QNAP zwei Managed Switches mit jeweils zwölf 10GbE-RJ45-Anschlüssen und sechs 25GbE-SFP28-Ports vor. Beide Geräte erreichen laut Hersteller einen Datendurchsatz von 540 GBit/s. Die 10GbE-Ports eignen sich etwa für NAS-Systeme, Server und Workstations, während die SFP28-Schnittstellen als schnelle Uplinks zum Core-Netzwerk dienen. Vorhandene Cat-6a-Verkabelung lässt sich für die 10GbE-Anschlüsse weiterverwenden.

Für die Segmentierung und Weiterleitung des Datenverkehrs bringen die Switches unter anderem statisches IPv4/IPv6-Routing, Inter-VLAN-Routing und einen DHCP-Server mit. MC-LAG und LACP sollen redundante beziehungsweise gebündelte Verbindungen ermöglichen. Für AV-over-IP-Umgebungen unterstützt die Baureihe zudem IEEE 1588v2 PTP einschließlich Transparent Clock sowie IGMP Snooping. QNAP nennt für die hardwarebasierte Zeitsynchronisation eine Genauigkeit von unter einer Mikrosekunde.

Der QSW-M5218P-6F12T ergänzt die zwölf RJ45-Ports um PoE++ nach IEEE 802.3bt. Pro Port stehen dabei bis zu 90 Watt zur Verfügung, das gesamte PoE-Budget beträgt 470 Watt. Verwalten lassen sich die Switches über QNAPs QSS Pro; für die standortübergreifende Überwachung steht außerdem AMIZcloud bereit. Laut deutscher Pressemitteilung kostet der QSW-M5218-6F12T 1049 Euro, die PoE-Variante 1349 Euro.