Dateirettung per grafischer Oberfläche

Wenn Datenträger beschädigt oder versehentlich neu formatiert wurden, kann QPhotoRec bei der Wiederherstellung helfen. Die grafische Variante von PhotoRec ignoriert das Dateisystem weitgehend und sucht direkt nach bekannten Dateisignaturen. So lassen sich nicht nur Bilder, sondern auch Dokumente, Archive und zahlreiche weitere Dateitypen rekonstruieren.

QPhotoRec arbeitet wie PhotoRec mit sogenanntem Signature Scanning und durchsucht die Rohdaten eines Speichermediums unabhängig von dessen Dateisystem. Dadurch kann das Tool auch dann noch Dateien finden, wenn Partitionen beschädigt oder Dateisystemstrukturen nicht mehr lesbar sind. Unterstützt werden unter anderem Festplatten, SSDs, USB-Sticks und Speicherkarten. Über die grafische Oberfläche wählen Anwender Quelle, Zielverzeichnis und den zu untersuchenden Bereich aus.

Der Download umfasst das quelloffene Paket aus TestDisk, PhotoRec und QPhotoRec. Trotz des Namens beschränkt sich die Datenrettung nicht auf Fotos. Über die Dateiformatauswahl lässt sich festlegen, nach welchen Typen das Tool suchen soll – darunter Dokumente, PDFs, Archive sowie Audio- und Videodateien. Für Admins und Power User eignet sich QPhotoRec damit als zugänglichere Variante der signaturbasierten Datenrettung.