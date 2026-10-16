Qualys automatisiert die Behebung von Schwachstellen

Qualys erweitert "TruRisk Eliminate" um Funktionen für stärker automatisierte Remediation. Die Plattform kann Schwachstellen nach Risiko und Betriebsrelevanz gruppieren, Patches gestaffelt über Test-, Staging- und Produktivsysteme ausrollen und bei fehlenden Updates alternative Gegenmaßnahmen einsetzen. Nach Änderungen lässt sich zudem überwachen, ob Systeme weiterhin stabil laufen.

Qualys hat "TruRisk Eliminate 2.0" mit der neuen "TruConfidence"-Engine vorgestellt.Sie soll Administratoren dabei unterstützen, Schwachstellen nicht nur zu priorisieren, sondern passende Gegenmaßnahmen auszuwählen und deren Rollout zu steuern. Dazu kombiniert Qualys unter anderem Informationen über die Zuverlässigkeit von Patches mit Daten zu vorhandenen Schutzmaßnahmen und früheren Deployments. Der Hersteller fasst diesen Ansatz unter dem Begriff "Autonomous RemOps" zusammen.

Ein wesentlicher Bestandteil sind von Qualys' KI-Agenten "Sara" vorgeschlagene Remediation-Wellen. Die Plattform gruppiert dabei Schwachstellen unter anderem nach betrieblichen Auswirkungen, Asset-Typ, Betriebssystem und Anwendungskategorie. Administratoren können daraus Patch-Jobs oder sogenannte Ring Jobs erzeugen. Letztere verteilen Updates schrittweise über Lab-, Staging- und Produktivsysteme. Der jeweils nächste Ring startet erst, wenn zuvor definierte Erfolgskriterien und Mindestwerte für die Zahl erfolgreich aktualisierter Systeme erreicht sind. Wartungsfenster lassen sich für die Produktivphase festlegen, Genehmigungsworkflows bleiben ebenfalls möglich.

Schwachstellen auch ohne Patch beheben

Kann oder soll ein System nicht gepatcht werden, sieht TruRisk Eliminate alternative Maßnahmen vor. Dazu zählen etwa das Stoppen verwundbarer Dienste, das Entfernen betroffener Software, das Isolieren eines Systems oder benutzerdefinierte Skripte. Solche Mitigationsmaßnahmen lassen sich auch direkt aus Risk-Elimination-Plänen heraus anstoßen. Qualys will darüber hinaus vorhandene Sicherheitskontrollen berücksichtigen, um bereits abgedeckte Risiken nicht unnötig doppelt zu behandeln.

Neu ist laut Hersteller außerdem eine breitere Abdeckung jenseits klassischer Agent-Endpunkte. Auch Perimetergeräte, Cloudressourcen und Anwendungen sollen sich einbeziehen lassen. Für Systeme ohne Qualys-Agent setzt die Plattform auf Qualys-Scanner und bestehende IT- und Security-Integrationen. Nach einer Änderung kann TruRisk Eliminate über Integrationen etwa mit Dynatrace Betriebsdaten überwachen und bei Auffälligkeiten weitere Maßnahmen bis hin zum Rollback empfehlen. Qualys gibt an, bislang rund eine halbe Milliarde Patches über seine Plattform verteilt zu haben; weniger als 0,1 Prozent davon hätten einen Rollback erfordert.

TruRisk Eliminate 2.0 mit TruConfidence ist laut Qualys allgemein verfügbar. Bestehende Kunden von TruRisk Eliminate sollen das Upgrade ohne Zusatzkosten erhalten.