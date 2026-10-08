Quereinsteiger sichern IT-Kapazitäten in Unternehmen

Der Quereinstieg in die IT gewinnt weiter an Bedeutung: 39 Prozent der Unternehmen planen, in den kommenden Jahren verstärkt darauf zu setzen. Das ergeben die Resultate einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 600 Unternehmen ab drei Beschäftigten in Deutschland.

Ein Physiker berät bei IT-Projekten, ein Soziologe arbeitet im Software-Testing und eine Bürokauffrau entwickelt die neue Website: Viele Wege führen in die IT – keineswegs nur das klassische Informatikstudium oder die IT-Ausbildung. Fast 70 Prozent von Unternehmen mit IT-Stellen beschäftigen Quereinsteiger als IT-Fachkräfte, davon 31 Prozent häufig und 38 Prozent vereinzelt.

Da in Deutschland weiterhin Zehntausende IT-Fachkräfte fehlen und zugleich KI-Kompetenzen an Relevanz gewinnen, fordert der Bitkom eine stärkere Förderung von Weiterbildung und Quereinstieg. Der Verband schlägt dazu ein persönliches Budget für Beschäftigte sowie ein gefördertes KI-Weiterbildungsbudget für kleine und mittlere Unternehmen vor.

Praxiswissen wiegt beim Einstieg oft schwerer

Wer über einen alternativen Berufsweg in die IT wechselt, bringt häufig bereits in der Praxis erworbene IT-Kenntnisse mit. Von den Unternehmen, die Quereinsteiger beschäftigen, setzen 80 Prozent typischerweise auf Kräfte mit IT-Vorerfahrung. 53 Prozent beschäftigen Quereinsteiger mit berufspraktisch erworbenen IT-Kenntnissen, 35 Prozent nutzen Personen nach einer IT-Weiterbildung wie etwa einem Bootcamp. 30 Prozent setzen auf Quereinsteiger mit autodidaktisch angeeignetem IT-Know-how, 12 Prozent auf Personen mit Kenntnissen aus einer abgebrochenen IT-Ausbildung.

Aber auch ohne vorherigen IT-Bezug gelingt der Einstieg: 47 Prozent der Unternehmen beschäftigen Quereinsteiger mit einer Berufsausbildung ohne IT-Bezug, und 30 Prozent setzen auf Kräfte mit einem IT-fernen Hochschulabschluss. Laut Bitkom beginnt der Quereinstieg oft im eigenen Unternehmen. Entscheidend seien echtes Talent sowie Interesse der Mitarbeiter, gepaart mit passenden Weiterbildungsangeboten und finanzieller Unterstützung bei der Neuorientierung.

Klassische Abschlüsse behalten ihren hohen Stellenwert

Für 51 Prozent der Unternehmen mit IT-Stellen zählen praktische IT-Kenntnisse mehr als formale Abschlüsse. Das bedeutet allerdings nicht, dass klassische Bildungswege an Bedeutung verlieren: 83 Prozent der Unternehmen mit IT-Stellen beschäftigen Fachkräfte mit einer IT-Berufsausbildung, und fast sieben von zehn greifen auf Mitarbeiter mit einem IT- oder IT-nahen Hochschulabschluss zurück.