Quick Machine Recovery für Windows Server 2025

Ein fehlerhafter Treiber, ein verunglücktes Update, und plötzlich hängen ganze Serverfarmen in der Boot-Schleife. Mit dem Oktober-Update holt Microsoft seine Notfallreparatur Quick Machine Recovery auch auf Windows Server 2025.

Die Erinnerung an den Juli 2024 sitzt vielen Admins noch in den Knochen: Ein fehlerhaftes Update für CrowdStrike Falcon schickte damals Millionen Windows-Rechner in den Blue Screen, und Techniker mussten Maschine für Maschine von Hand wiederbeleben.

Als Antwort stellte Microsoft auf der Ignite im November 2024 Quick Machine Recovery (QMR) vor, das Herzstück seiner Windows Resiliency Initiative. Nach der Erprobung im Insider-Programm und dem Start unter Windows 11 schaltet Microsoft die Funktion jetzt mit dem Sicherheitsupdate vom Oktober 2026 auch für Windows Server 2025 frei.

Suche nach Fehlerkorrektur

Das Prinzip baut auf der bekannten Startreparatur auf, greift aber deutlich weiter. Scheitert der Systemstart wiederholt, wechselt der Rechner selbstständig in die Windows-Wiederherstellungsumgebung WinRE, baut dort eine Netzwerkverbindung auf und durchsucht Windows Update nach einer passenden Korrektur.

Findet QMR einen Fix, lädt es ihn herunter, spielt ihn ein und startet neu. Schlägt die Reparatur fehl, beginnt der Zyklus von vorn. Microsoft selbst bezeichnet die Funktion allerdings als Best-Effort-Lösung, ein Allheilmittel für jeden Startfehler ist sie also nicht. Erfolgreich eingespielte Korrekturen tauchen später im Updateverlauf unter den Qualitätsupdates auf.

Zwei Schalter steuern das Verhalten. Die Cloudreparatur erlaubt überhaupt erst den Griff nach Korrekturen aus Windows Update, ohne sie fällt Windows auf die lokale Startreparatur zurück. Die automatische Reparatur nimmt dem Admin zusätzlich die Handgriffe in WinRE ab. Standardmäßig führt sie einen einzelnen Suchlauf durch und verweist bei Misserfolg auf andere Wiederherstellungsoptionen.

Alternativ wiederholt sie die Suche in konfigurierbaren Intervallen, bis ein Zeitlimit greift. Für den Netzzugang in WinRE akzeptiert QMR derzeit nur kabelgebundene Verbindungen sowie WLANs mit WPA- oder WPA2-Passwort. Enterprise-Authentifizierung per 802.1X bleibt außen vor.

Standardmäßig ausgeschaltet

Auf Windows Server 2025 lässt Microsoft die Cloudreparatur ab Werk ausgeschaltet, ebenso auf Enterprise- und Education-Clients sowie verwalteten Pro-Geräten. Admins entscheiden also selbst, ob ihre Server im Ernstfall bei Microsoft um Hilfe rufen dürfen. Die passenden Richtlinien finden Sie unter "Computerkonfiguration / Administrative Vorlagen / System / Quick Machine Recovery".

Dort aktivieren oder deaktivieren Sie die Einträge "Enable Cloud Remediation" und "Enable Auto Remediation" wahlweise lokal per Gruppenrichtlinien-Editor oder domänenweit über ein GPO, das Sie mit der gewünschten Organisationseinheit verknüpfen. Alternativ stehen der Recovery-CSP für Intune und Co. sowie die Kommandozeile bereit.

Welche Einstellungen tatsächlich greifen, verrät reagentc.exe /getrecoverysettings in einer Eingabeaufforderung mit Administratorrechten.