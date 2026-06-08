QNAP erweitert QuTS hero um HA und Snapshots

QNAP hat die Version 6.0 seines ZFS-basierten NAS-Betriebssystems "QuTS hero" veröffentlicht. Sie bringt unter anderem eine erweiterte Unterstützung für Dual-NAS-High-Availability, unveränderliche Snapshots zum Schutz vor Ransomware sowie zusätzliche Sicherheitsfunktionen. Darüber hinaus integriert der Hersteller zentrale Schlüsselverwaltung, Storage-Tiering und neue KI-Funktionen für den lokalen Betrieb auf NAS-Systemen.

Im Mittelpunkt der Neuerungen von "QuTS hero 6.0" steht die Unterstützung von Dual-NAS-High-Availability. Dabei werden zwei NAS-Systeme zu einem Aktiv-Passiv-Cluster zusammengeschlossen, um die Verfügbarkeit geschäftskritischer Daten und Dienste zu erhöhen. Laut QNAP unterstützt QuTS hero h6.0 deutlich mehr NAS-Modelle und Anwendungen als bisher. Zudem lassen sich HA-Cluster mit JBOD-Erweiterungsgehäusen kombinieren, um die Speicherkapazität flexibel auszubauen. Ebenfalls neu sind unveränderliche Snapshots für alle QuTS-hero-Systeme. Diese schützen Sicherungspunkte während eines definierten Zeitraums vor Veränderungen oder Löschungen und sollen Unternehmen eine schnellere Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen ermöglichen. Ergänzt wird das Sicherheitskonzept durch Funktionen wie FIDO2-Passkeys, Secure Boot, zentralisierte KMIP-Schlüsselverwaltung sowie zusätzliche Mechanismen zur Bedrohungserkennung und Zugriffskontrolle.

Darüber hinaus erweitert QNAP die Speicherverwaltung um die Tiering-Technologie Qtier, die Daten je nach Leistungsanforderung auf SSDs oder Festplatten verteilt. Künftig soll zudem die angekündigte Funktion FileTiers Daten automatisch zwischen verschiedenen NAS verschieben. Im Bereich KI integriert QuTS hero h6.0 lokale Large Language Models wie DeepSeek, Gemma, Phi oder Mistral in die Suchanwendung Qsirch. Dadurch sollen sich Dokumente per semantischer Suche auswerten und zusammenfassen lassen, ohne Daten an externe Clouddienste zu übertragen. Mit dem MCP Assistant kündigt QNAP außerdem eine Verwaltung von NAS-Systemen per natürlicher Sprache an, die sich unter anderem in Claude Desktop, VS Code, Telegram oder n8n einbinden lässt.