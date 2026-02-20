Souveränität auf dem Prüfstand

Digitale Souveränität steht bei vielen Unternehmen angesichts regulatorischer Vorgaben und geopolitischer Spannungen weit oben auf der Agenda. Doch wie unabhängig ist die eigene IT-Infrastruktur tatsächlich? Red Hat stellt mit dem "Digital Sovereignty Readiness Assessment Tool" ein Onlinewerkzeug vor, das den Reifegrad der digitalen Souveränität ermitteln und konkrete Handlungsempfehlungen liefern soll.

Das "Digital Sovereignty Readiness Assessment Tool" von Red hat basiert auf einem Fragenkatalog, mit dem Unternehmen ihre Kontrolle über digitale Assets bewerten können. Dabei geht es laut Anbieter nicht nur um Datenhoheit und eingesetzte Software, sondern auch um die Fähigkeit, Systeme ohne externe Hilfe zu warten und wiederherzustellen, ihre Integrität unabhängig zu auditieren sowie Vendor Lock-ins zu vermeiden. Ebenso fließt ein, wie flexibel sich Cloudumgebungen in bestimmten Regionen oder Rechenzentren betreiben lassen und wie stark das Thema digitale Souveränität strategisch verankert ist.

Nach Abschluss der Analyse ordnet das Tool die Organisation einem von vier Reifegraden zu – von ersten Überlegungen bis hin zu umfassender, proaktiver Kontrolle der gesamten digitalen Infrastruktur. Auf dieser Basis wird eine Roadmap mit empfohlenen Maßnahmen und zentralen Fragestellungen erstellt, die Verantwortliche bei der Weiterentwicklung unterstützen sollen.

Red Hat reagiert damit nach eigenen Angaben auf wachsende Anforderungen an Resilienz und regulatorische Compliance. Viele Unternehmen sähen sich mit komplexen Software-Stacks, fragmentierten Datensilos und begrenzten Wahlmöglichkeiten konfrontiert. Das Assessment-Tool ist als Open-Source-Projekt veröffentlicht, sodass sich Berechnungsgrundlagen transparent nachvollziehen und bei Bedarf anpassen oder erweitern lassen.