Kernel-Lücke: RHEL gepatcht, Ubuntu wartet noch

Anthropics KI hat einen Root-Exploit für den Linux-Kernel geschrieben, doch die Lücke dahinter reicht weiter als der Proof of Concept. Red Hat stellt klar: Auch Systeme ohne Multipath TCP sind angreifbar. Wo Patches bereitstehen und wo nicht.

Nachdem Anthropic einen funktionierenden Exploit für die Linux-Lücke CVE-2026-98432 vorgestellt hat, liefert Red Hat die Sicht eines großen Distributors. Das Advisory stuft die Schwachstelle als kritisch ein, listet betroffene Produkte und beschreibt eine vorläufige Gegenmaßnahme. Für RHEL 8, 9 und 10 stehen inzwischen gepatchte Kernel bereit, und zwar seit dem 1. November.

Wie berichtet, hatte Anthropics Frontier Red Team gezeigt, dass sich die Lücke für Root-Befehle aus der Ferne ausnutzen lässt, ohne Zugangsdaten und ohne Zutun der Nutzer. Red Hat ergänzt das Bild vor allem in einem Punkt: Der Kreis der angreifbaren Systeme ist größer, als der Proof of Concept vermuten lässt.

Nicht nur Multipath TCP betroffen

Anthropics Exploit zielte auf Linux-Server, die Verbindungen über Multipath TCP (MPTCP) annehmen. Red Hat stellt jedoch klar, dass MPTCP keine Voraussetzung für die Lücke ist; weder der Upstream-Fix noch der CVE-Eintrag nennen es als Bedingung. Auch Systeme in der Standardkonfiguration mit deaktiviertem MPTCP bleiben angreifbar.

Der Fehler steckt vielmehr in der allgemeinen Verarbeitung eingehender IPv4-TCP-Verbindungsanfragen. Der Kernel gibt dabei IP-Optionen frei, während ein parallel laufender Vorgang wie eine erneut gesendete Verbindungsanfrage oder eine Socket-Migration noch darauf zugreift. Ausgelöst wird der Use-after-free durch ein TCP-SYN-Paket mit IPv4-Optionen, konkret Record Route oder Timestamp.

Als Hürde nennt Red Hat das präzise Timing, das ein Angreifer treffen muss. Anthropics Experiment relativiert das allerdings: Verliert der Angreifer das Wettrennen, scheitert nur der Verbindungsaufbau, und er kann es beliebig oft erneut versuchen. Im Proof of Concept vergingen so 48 Minuten bis zum ersten Kernel-Pointer-Leak und weitere fünf Minuten bis zur Root-Shell.

Patch-Stand bei Red Hat und anderen Distributionen

Upstream ist der Fehler bereits seit dem 5. Oktober behoben, bei den Distributionen kommt der Fix aber unterschiedlich schnell an. Bei Red Hat werden OpenShift 4 und die Echtzeit-Kernel von RHEL 9 weiterhin als betroffen geführt. Auf OpenShift laufen alle Cluster-Knoten mit RHEL CoreOS; für weitere Produkte auf Basis des RHEL-Kernels wie OpenStack Platform und Virtualization rät Red Hat zu einem aktuellen Kernel.

Gepatcht sind unter anderem Debian 12 und 13, SUSE SLES 16.0 und 15 SP4 bis SP6 LTSS, openSUSE Leap 16.0, Oracle Linux 7 bis 10 UEK sowie Amazon Linux 2 und 2023. Bei Ubuntu sind die Fixes noch als in Arbeit gelistet, ohne Termin. Nicht betroffen sind RHEL 7 und CentOS 7, zudem lösen IPv6-Verbindungen den Hauptfehler nicht aus.

Firewall-Regel als Notbehelf

Für Systeme ohne Update beschreibt Red Hat eine nftables-Regel, die eingehende IPv4-TCP-Pakete mit IP-Optionen verwirft, erkennbar an einem IP-Header von mehr als fünf 32-Bit-Wörtern (“ip hdrlength > 5”). Normaler Anwendungsverkehr sollte durchkommen, weil gewöhnliche TCP-Optionen im TCP-Header und nicht im IP-Header stecken. Die Regel kann notwendige Workloads stören und sollte vorab in einer Testumgebung geprüft werden.

Auf OpenShift-Knoten filtert sie nur Verkehr im Host-Netzwerk-Namespace, Pod-zu-Pod-Kommunikation bleibt außen vor; ein Filter an der Netzwerkgrenze vor dem Cluster unterliegt dieser Einschränkung nicht. Einen Ersatz für Updates sieht Red Hat in der Filterung ausdrücklich nicht. Wo ein Fix existiert, sollten Admins den neuen Kernel installieren und neu starten, denn er wirkt erst, wenn das System ihn tatsächlich ausführt.