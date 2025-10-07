Kritische Redis-Lücke ermöglicht Codeausführung

Lesezeit
weniger als
1 Minute
Drucken
a- a+
Veröffentlicht Vor 6 Minuten
Zuletzt aktualisiert Vor 18 sec
Bis jetzt gelesen

Kritische Redis-Lücke ermöglicht Codeausführung

07.10.2025 - 12:35
Veröffentlicht in:

Eine kritische Sicherheitslücke in Redis erlaubt unter bestimmten Bedingungen die Ausführung von beliebigem Code. Betroffen sind zahlreiche Versionen der beliebten In-Memory-Datenbank, die häufig in Cloud- und Container-Umgebungen eingesetzt wird. Administratoren sollten schnellstmöglich aktualisieren, um Angriffsrisiken zu vermeiden.

Ein Warnschild mit rotem Ausrufezeichen darin schwebt über einem geöffneten Laptop, dahinter befindet sich Programmiercode.

Redis hat eine schwerwiegende Sicherheitslücke (CVE-2025-49844) geschlossen, die mit einem CVSS-Score von 10,0 als "kritisch" eingestuft wurde. Die Schwachstelle betrifft die Lua-Engine, die in Redis für Skriptausführungen verwendet wird. Durch ein speziell präpariertes Lua-Skript kann ein authentifizierter Nutzer den Garbage Collector manipulieren und so ein "Use-after-free"-Szenario auslösen. Im schlimmsten Fall ermöglicht dies die Remote-Ausführung von Code auf dem Server.

Nach Angaben des Redis-Teams ist für eine Ausnutzung der Schwachstelle eine gültige Authentifizierung erforderlich. Um das Risiko zu minimieren, sollten Betreiber den Zugriff auf Redis-Instanzen strikt einschränken, starke Authentifizierung erzwingen und Berechtigungen für Benutzerkonten begrenzen. Insbesondere sollten nur vertrauenswürdige Identitäten Lua-Skripte ausführen dürfen. Die Entwickler raten zudem dazu, Redis-Instanzen niemals ungeschützt über das Internet zugänglich zu machen und Firewall-Regeln sowie Netzwerkrichtlinien konsequent umzusetzen.

Die Schwachstelle wurde bereits in den Redis-Clouddiensten behoben, sodass hier kein Handlungsbedarf besteht. Wer Redis selbst betreibt – ob als Community Edition, Open Source oder Enterprise-Version – sollte umgehend auf eine der fehlerbereinigten Versionen aktualisieren. Dazu zählen unter anderem Redis OSS/CE 8.2.2, 8.0.4, 7.4.6 und 7.2.11 sowie Redis Software ab Version 7.22.2-12. Hinweise auf aktive Angriffe gibt es bislang nicht. Entdeckt wurde die Lücke von Forschern der Sicherheitsfirmen Wiz und Trend Micro im Rahmen des Zero Day Initiative-Programms.

Tags

Copyright © 2023, Heinemann Verlag