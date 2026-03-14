Saubere Sache für Glasfaserstecker

Bei Glasfaserverbindungen können schon kleinste Verschmutzungen an den Steckflächen zu Signalverlusten oder instabilen Verbindungen führen. Eine regelmäßige Reinigung der LWL-Stecker gehört deshalb zur Wartung von Glasfaserinstallationen – besonders in Rechenzentren oder bei leistungsfähigen Netzwerkverbindungen. Eine kompakte Reinigungskassette erleichtert diese Aufgabe im Alltag.

Das handliche Werkzeug entfernt Staub und andere Verunreinigungen von den Stirnflächen der Glasfaserstecker, ohne dass dafür zusätzliche Reinigungsflüssigkeiten benötigt werden. Die Reinigung erfolgt trocken über eine spezielle Mikrofaserfläche. Laut Hersteller sind damit mehrere hundert Reinigungsvorgänge möglich. Die Kassette eignet sich für verschiedene gängige LWL-Steckertypen und lässt sich direkt im laufenden Betrieb einsetzen, etwa bei Wartungsarbeiten an Patchfeldern oder Netzwerkkomponenten. Durch ihre kompakte Bauform passt sie problemlos in Werkzeugkoffer oder Servicetaschen und kann so bei Installationen oder Störungen schnell zum Einsatz kommen. Unter anderem bei galaxus.de ist die Reinigungskassete für rund 38 Euro plus Versand erhältlich.