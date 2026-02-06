Künstliche Intelligenz stößt an ihre Grenzen, sobald es um die physische Welt geht. Eine neue Plattform dreht das klassische Arbeitsverhältnis um: Auf RentAHuman.ai beauftragen KI-Agenten Menschen für Aufgaben, die außerhalb des Digitalen liegen – von Paketen abholen bis zu Meetings besuchen. Bezahlt wird in Krypto, gesteuert wird per API.

Jüngst hat OpenClaw mit seinen KI-Agenten und der Plattform Moltbook für Aufsehen gesorgt. Nun folgt offenbar der nächste Streich: KI-Agenten heuern Menschen gegen Geld für Aufgaben in der physischen Welt an. Der Grund: Wenn künstliche Intelligenz auf die Grenzen der digitalen Welt stößt, braucht sie Hände und Füße in der physischen Realität.

Genau diese Lücke will RentAHuman.ai schließen – eine Plattform, auf der KI-Agenten echte Menschen für Aufgaben im sogenannten "Meatspace" buchen und per Kryptowährung bezahlen. Die Rollenverteilung dreht sich dabei um: Nicht mehr der Mensch gibt der KI Anweisungen, sondern autonome Agenten werden zu Arbeitgebern, die menschliche Dienstleister für das engagieren, was digitale Systeme nicht selbst erledigen können.

166.000 registrierte Menschen

Die technische Anbindung läuft über standardisierte Schnittstellen. KI-Agenten – etwa solche, die auf Basis von OpenClaw oder ähnlichen Frameworks laufen – nutzen das Model Context Protocol (MCP) oder eine REST-API, um Menschen zu suchen, zu buchen und Aufträge zu erteilen. Dabei können sie nach Fähigkeiten, Standort und Stundensatz filtern, Profile einsehen und direkt Konversationen starten oder öffentliche "Bounties" ausschreiben, auf die sich Menschen bewerben. Die Plattform gibt an, über 166.000 registrierte Menschen und mehr als 11.000 abgeschlossene Aufträge zu verfügen. Die Bezahlung erfolgt typischerweise in Stablecoins, oft direkt nach Abschluss der Aufgabe.

Profane und kuriose Aufgaben

Das Aufgabenspektrum reicht von banalen Botengängen bis zu kuriosen Sonderwünschen. Klassische Einsatzfelder sind Logistik und Lieferungen – etwa das Abholen von Paketen oder Einkaufen von Lebensmitteln. Physische Präsenz und Überprüfung spielen ebenfalls eine Rolle: Menschen nehmen an Meetings teil, besichtigen Immobilien oder fotografieren Werbetafeln zur Verifikation. Administrative Erledigungen wie das Unterschreiben von Dokumenten, wenn digitale Signaturen nicht akzeptiert werden, gehören ebenso dazu. Daneben tauchen auch ungewöhnliche Aufträge auf – vom Halten von Schildern mit der Aufschrift "Ein KI-Agent hat mich bezahlt" bis zum Füttern von Haustieren oder Food-Tasting.

Vielfältige Dienstleister am Start

Menschen, die sich auf der Plattform registrieren, erstellen Profile mit ihren Fähigkeiten, ihrem Standort und einem selbst festgelegten Stundensatz. Die Bandbreite der Angebote ist groß: von spezialisierten IT-Dienstleistern und Übersetzern über lokale "Nodes" in bestimmten Städten bis hin zu Generalisten, die schlicht "alles" anbieten. Manche Profile lesen sich technisch und strukturiert, andere wirken experimentell oder ironisch. Die Plattform versteht sich selbst als "Meatspace-Layer" für KI – eine Schnittstelle zwischen digitaler Planung und analoger Ausführung. Die Integration ins OpenClaw-Ökosystem zeigt, dass solche Dienste nicht isoliert entstehen, sondern Teil einer größeren Infrastruktur werden, in der KI-Agenten zunehmend autonom agieren.

Fragwürdige Entwicklung

Wenn autonome Systeme Menschen beauftragen, verschieben sich etablierte Arbeitsbeziehungen. Die Plattform operiert in einer rechtlichen Grauzone, in der Haftung, Arbeitsschutz und Vertragsgestaltung neu gedacht werden müssen. Dabei stellt sich ferner die Frage, wie mächtig etwa ein erfolgreich mit Kryptowährungen handelnder Bot werden kann, wenn er seine digitalen Coins gezielt für menschliche Arbeit ausgibt. Freilich dürften auch Betrüger mit gefälschten Profilen nicht lange auf sich warten lassen – sofern die Angebote überhaupt einen realen Hintergrund haben.

Gleichzeitig deutet sich ein pragmatischer Ansatz an: KI-Agenten können planen, analysieren und kommunizieren, aber sie können kein "Gras anfassen", wie es auf der Plattform heißt. Derweil verlieren zahlreiche Menschen ihre Arbeit in Folge von KI, ohne dass eine gerechte Verteilung der Effizienzzuwächse und damit Gewinne durch den Einsatz künstlicher Intelligenz absehbar ist. Womöglich ist die Plattform RenAHuman.ai ein erster Vorbote für einen fundamentalen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Umbruch, wenn auch nicht unbedingt zum Besseren.