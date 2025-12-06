In 24 Tagen zum eigenen Roboter

Dieser Advent wird besonders spannend für Technikfans: Mit dem Roboter-Adventskalender von FRANZIS entsteht in 24 Schritten ein voll funktionsfähiger kleiner Fahrroboter – ganz ohne Vorkenntnisse. Hinter jedem Türchen wartet ein neues Bauteil, begleitet von einer bebilderten Anleitung, die verständlich erklärt, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen und welche Funktion sie im Gesamtsystem übernehmen.

Der Bausatz von FRANZIS kommt ganz ohne Löten aus; alle Teile werden gesteckt oder verschraubt. Widerstände, Platine, Motoren, Sensorik und Verbindungskabel sind im Kalender enthalten, sodass sich die Tagesaufgaben ausschließlich mit dem gelieferten Material lösen lassen. Am Ende der Adventszeit beherrscht der Roboter verschiedene Fahrmodi: Er kann Kreise ziehen, Linien folgen oder auf Lichtsignale reagieren. Damit eignet sich der Kalender sowohl für Kinder ab etwa zehn Jahren als auch für Erwachsene, die Freude am Experimentieren haben oder gemeinsam mit dem Nachwuchs bauen möchten. Der Technik-Spaß ist unter anderem bei pearl.de für rund 33 Eur plus Versand erhältlich.