Routing-Probleme gezielt analysieren

Wenn Verbindungen ins Stocken geraten, reicht der Blick aus dem eigenen Netz oft nicht aus. Externe Messpunkte helfen dabei, Routing-Probleme, Paketverluste oder Latenzen realistisch einzuordnen. Mit Diensten wie RIPE Atlas oder öffentlichen Looking-Glass-Servern lassen sich Tests aus verschiedenen Netzregionen durchführen und Abweichungen im Datenpfad gezielt analysieren.

Für die Analyse von Netzwerkproblemen ist die Perspektive von außen oft entscheidend. Dienste wie RIPE Atlas ermöglichen es Administratoren, Messungen wie Ping oder traceroute von weltweit verteilten Sonden aus durchzuführen. So lässt sich nachvollziehen, wie Systeme aus unterschiedlichen Regionen erreichbar sind und ob sich Auffälligkeiten im Routing zeigen.

Ergänzend bieten viele große Internetknoten und Provider sogenannte Looking-Glass-Server an. Über diese lassen sich traceroutes oder BGP-Abfragen aus fremden Netzen starten, um Routing-Entscheidungen transparenter zu machen. Das hilft insbesondere dabei, Probleme bei Upstream-Providern, Peering-Verbindungen oder geografisch entfernten Standorten einzugrenzen.

Während RIPE Atlas eine komfortable Weboberfläche und umfangreiche Messfunktionen bereitstellt, liefern Looking-Glass-Dienste wie DE-CIX eher punktuelle Einblicke aus konkreten Netzen. In Kombination ermöglichen beide Ansätze eine fundierte Analyse von Verbindungsproblemen im Internet.