Vertrags- und Lizenzmanagement verzahnen

Software-Asset-Management steht und fällt mit der Datenqualität. SAM-Tools zeigen, welche Software installiert ist. Aber ohne verlässliche Vertragsdaten fehlt die kaufmännische Gegenseite. Wie viele Lizenzen erwarb das Unternehmen? Zu welchen Konditionen? Das Problem: Viele DMS-Systeme liefern nur unvollständige Exporte, fehlende Mengenangaben und unvollständig gepflegte Fristen. Der Artikel zeigt, wie Administratoren ihre Vertragsdaten so aufbereiten, dass ein SAM-Abgleich möglich wird.

Software-Asset-Management (SAM) funktioniert nur, wenn die Daten stimmen. SAM-Tools erfassen, welche Applikation installiert ist und wie sie genutzt wird. Doch nur weil etwas installiert ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch sauber lizenziert ist. Erst der Abgleich mit Vertragsdaten zeigt, ob Lizenzen fehlen, ob sie überflüssig sind oder falsch zugeordnet wurden. An dieser Stelle wird das Dokumenten-Management-System (DMS) relevant. Es enthält Verträge, Laufzeiten und erworbene Mengen. Kurz: die kaufmännische Grundlage für jede Lizenzprüfung. Wenn beide Systeme nicht zusammenpassen, bleibt SAM ein Blindflug.

Warum Vertragsdaten kein Selbstläufer sind

In vielen Unternehmen gilt: Hauptsache, die Verträge stehen im DMS. Die Software zeigt dann Hunderte Einträge. Ein Symbol, etwa eine Büroklammer, ein Blatt oder ein Stapel Mappen, signalisiert "Dokument vorhanden". Damit scheint die Sache erledigt. Doch diese Ordnung täuscht. Eine gespeicherte Mail oder ein Screenshot reichen aus, damit das System ein "Ja" im Feld "Dokument vorhanden" setzt. Beim Export wirkt alles vollständig. Spätestens wenn Daten aus SAM-Tools oder Excel-Exporten verglichen oder Lizenzmengen ermittelt werden, zeigt sich das Gegenteil.

Falsche Mengenangaben, fehlende Fristen und leere Kommentarfelder machen jeden automatischen Abgleich nahezu wertlos. Wer einen Export aus einem DMS mit Nutzungsdaten aus einem SAM-Tool kombiniert hat, kennt das: Es gibt mehr Lücken als Treffer. Der Grund liegt nicht in den Tools, sondern in den Daten. Systeme prüfen zwar, ob ein Datum logisch ist. Sie erkennen jedoch nicht, ob ein Vertrag vollständig angelegt wurde.

Erst wenn Vertragsdaten technisch stimmen, lassen sie sich zuverlässig mit Lizenzinformationen verknüpfen. Genau hier beginnt die eigentliche Arbeit der Administratoren.

Vom Vertragsmanagement zum Lizenzmanagement

Verträge sind die Grundlage jeder Lizenzprüfung. In vielen Umgebungen endet die Arbeit jedoch beim Eintrag ins DMS. In DMS wie etwa d3One stehen Laufzeiten und Mengen, in SAM-Tools wie USU oder Baramundi erscheinen die tatsächlichen Installationen. Solange beide Welten getrennt bleiben, weiß niemand, ob zu viele oder zu wenige Lizenzen im Einsatz sind.

Das Zielbild: Vertragsmanagement und Lizenzmanagement müssen miteinander sprechen. Dazu braucht es nicht zwingend eine REST-Schnittstelle. Wer aus dem DMS eine Excel zieht und sie mit Exporten aus dem SAM-Tool abgleicht, erkennt sofort Diskrepanzen. Damit dieser Abgleich funktioniert, müssen die Vertragsdaten belastbar sein. Fehlen Felder wie "Menge" oder "Vertragsnummer", lässt sich nicht zuordnen. Viele DMS-Systeme erlauben aber Verträge mit minimalem Pflichtumfang.

Datenstrukturen und Exportlogik in der Praxis

Ein Blick in eine Exportdatei zeigt, wie viel Potenzial verloren geht. Die Tabelle enthält zahlreiche Spalten, von "Vertragsbeginn" bis "Zahlungsart". Doch entscheidende Felder bleiben leer. Die Spalte "Menge" ist besonders aussagekräftig: Sie zeigt, ob im DMS festgehalten wurde, wie viele Lizenzen erworben wurden. Fehlt dieser Eintrag, reißt die Verbindung zur Realität sofort ab.

Unvollständige Pflichtfelder im DMS-Export: Fehlen Menge oder Laufzeitende, wird ein automatischer SAM-Abgleich unmöglich.



Weitere Probleme entstehen, wenn nicht alle Felder im Export enthalten sind. Besonders Kommentarfelder gehen häufig verloren – samt Hinweisen zu Verlängerungsoptionen oder Sonderkonditionen. Im Alltag fügen Administratoren daher fehlende Spalten manuell hinzu oder führen parallele Listen.

Das SAM-Tool liefert eine andere Perspektive: Installationen und Nutzungszahlen pro Produkt. Ein Abgleich wäre problemlos möglich, wenn Felder wie "Produktname", "Vertragsnummer" oder "Menge" konsequent gepflegt wären. Fehlt diese Struktur, bleibt der Abgleich Handarbeit: Daten filtern, Spalten angleichen, Dubletten prüfen.

Typische Fehlerbilder in Vertragsdaten

Bei genauerem Hinsehen tauchen immer wieder dieselben Fehlermeldungen auf:

Dokumenten-Icons ohne Vertrag: Ein Icon erscheint bei jeder hochgeladenen Datei – unabhängig davon, ob es sich um einen Vertrag, eine Rechnung oder eine E-Mail handelt.

Automatisch erzeugte Fristen: Das DMS legt Fristen an, berücksichtigt jedoch weder Feiertage noch Urlaubszeiten. Meldungen erscheinen zu Zeitpunkten, an denen niemand reagiert.

Falsche Zuordnungen bei Rahmenverträgen: Wird der falsche Vertrag verknüpft, bleibt der Fehler oft unbemerkt, da das System die Logik nicht prüft.

Fehlende Pflichtfelder: Da viele Systeme nur wenige Pflichtfelder vorgeben, können Verträge mit minimalem Informationsgehalt angelegt werden. Wichtige Angaben wie Menge oder Zahlungsart fehlen.

Veraltete Statusangaben: Nach Vertragsänderungen aktualisieren Systeme Angaben wie "Kündigung möglich bis" nicht automatisch.

Diese Beispiele zeigen: Datenqualität ist kein Zufallsprodukt. Der eigentliche Schwachpunkt liegt in der Disziplin und Kontrolle

Validierung: Was Systeme heute (nicht) leisten

Das DMS prüft lediglich, ob Datumswerte logisch sind. Eine echte Plausibilitätsprüfung müsste jedoch erkennen, ob zu einem Vertrag Dokumente, Mengen und Fristen vollständig vorliegen. Administratoren müssen daher selbst eingreifen. Ein erster Schritt gelingt bereits mit einfachen Excel-Prüfungen. Entscheidend sind nur wenige Spalten wie Vertragsnummer, Dokumentstatus, Menge und Laufzeitende. Über eine einfache Bedingung lassen sich unvollständige Verträge sichtbar machen, ohne dass komplexe Formeln oder Strukturen nötig wären.

Ein zweiter Ansatz ist der CSV-Abgleich mit einem Inventarisierungs- oder SAM-Tool. Zwei tabellarische Exporte – einer aus dem DMS, einer aus dem technischen System – lassen sich in Excel oder per Skript vergleichen. Dadurch wird schnell erkennbar, welche Verträge keinen Bezug mehr zu installierten Produkten haben oder wo Installationen ohne zugeordneten Vertrag existieren. Die konkrete Formel ist weniger entscheidend als das Prinzip: Fehlstellen werden früh sichtbar.

Durch solche einfachen Prüfmechanismen lässt sich die Datenqualität erstmals systematisch messen. Selbst ohne Automatisierung entsteht so ein klarer Überblick darüber, wie viele Verträge vollständig gepflegt sind und wo strukturelle Lücken bestehen.

Automatisierung auch ohne API

Auch ohne Schnittstelle lässt sich ein verlässlicher Workflow aufbauen. Ein realistisches Szenario: Regelmäßig werden zwei Excel-Exporte gezogen – einer aus dem DMS, einer aus dem SAM-Tool. Diese lassen sich per Skript abgleichen:

# Vergleich d3One- und Baramundi-Daten nach Vertragsnummer $d3One = Import-Csv "C:\Export\d3One_Vertraege.csv" $Baramundi = Import-Csv "C:\Export\Baramundi_Software.csv" foreach ($vertrag in $d3One) { $found = $Baramundi | Where-Object { $_.Vertragsnummer -eq $vertrag.Vertragsnummer } if (-not $found) { Write-Output "Keine Softwarezuordnung für Vertrag $($vertrag.Vertragsnummer)" } }

Das Skript kann täglich laufen und Ergebnisse in eine Log-Datei schreiben. Es ist kein intelligentes System, aber ein verlässlicher erster Schritt.

Standards für stabile Prozesse

Jede Automatisierung ist nur so gut wie die Daten. Wer langfristig stabile Prozesse will, braucht klare Standards:

Pflichtfelder befüllen: Je mehr Felder verpflichtend ausgefüllt werden müssen, desto stabiler die Daten.

Einheitliche Dateiformate: PDF als Standard schafft Klarheit.

Namenskonventionen festlegen: Einheitliche Produktbezeichnungen verhindern doppelte Einträge.

Kommentare konsequent nutzen: Nur so bleibt nachvollziehbar, warum ein Vertrag geändert wurde.

Regelmäßige Prüfzyklen: Ein monatlicher Check reicht meist aus, um Wildwuchs zu vermeiden.

Schulung und Zuständigkeiten: Technik ersetzt kein Verantwortungsbewusstsein.

Diese Maßnahmen bilden die Grundlage für jedes automatisierte Lizenzmanagement.

Wie aus sauberem Vertragsmanagement ein Lizenzmanagement entsteht

Sobald die Vertragsdaten stimmen, öffnet sich der Weg ins Lizenzmanagement fast von selbst. Ein verlässlicher Datenbestand im DMS bildet die Grundlage: Vertragslaufzeiten, Mengen, Fristen und Dokumente liegen konsistent vor. Das SAM-Tool liefert dazu die technische Sicht – Installationen, Nutzungszahlen und Gerätebezüge. Werden beide Quellen regelmäßig miteinander abgeglichen, entsteht ein präzises und belastbares Bild der Softwarelandschaft.

Für einzelne Hersteller lässt sich dieser Prozess um spezialisierte Werkzeuge erweitern. Werkzeuge wie der Snow Optimizer for SAP (SOSS) ergänzen ein bestehendes SAM-Tool um spezifische SAP-Metriken und Nutzungsanalysen. Sie ersetzen kein übergreifendes Lizenzmanagement, sondern vertiefen einen Teilbereich. Je sauberer die Vertragsdaten im DMS gepflegt sind, desto effizienter können solche Systeme eingesetzt werden.

Dieser Weg ist kein Sprint, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Er beginnt mit der Einsicht, dass "Vertrag vorhanden" kein technischer Zustand ist, sondern ein Qualitätsversprechen. Wer dieses Versprechen ernst nimmt, schafft eine stabile Grundlage für alle nachgelagerten Lizenzprozesse.

Fazit: Ordnung schafft Automatisierung

DMS-Systeme versprechen Übersicht, liefern jedoch nur das, was in ihnen gepflegt wurde. Erst mit klaren Strukturen und vollständigen Feldern entsteht echter Mehrwert für die IT. Ein Export, der alle relevanten Informationen enthält, ist die Voraussetzung für ein funktionierendes Lizenzmanagement. SAM-Tools können nur so zuverlässig arbeiten, wie es die Vertragsdaten erlauben. Saubere Daten reduzieren Rückfragen, Korrekturschleifen und Risiken.

Viele Verbesserungen lassen sich schon mit kleinen Maßnahmen erreichen: Pflichtfelder definieren, Dateiformate vereinheitlichen, Kommentare konsequent nutzen, Plausibilitätsprüfungen etablieren und regelmäßige Checks in den Prozess einbauen. Wer diese Tipps umsetzt, verbessert die Qualität der Daten nachhaltig und schafft die Basis für Automatisierung und verlässliche Entscheidungen im Lizenzmanagement. (ln)

Über den Autor: Peter Piechota ist License Analyst bei SAMtoa.