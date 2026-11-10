Wenn die KI zum Prüfer wird

Spickzettel erlaubt, KI-Unterstützung ausdrücklich erwünscht: SAP setzt bei seinen Entwicklerzertifizierungen verstärkt auf praktische Prüfungen. Für die neue Joule Studio Developer Certification müssen Kandidaten zunächst eigene KI-Agenten entwickeln. Anschließend übernimmt eine KI die Rolle des Prüfers: Ein virtueller Avatar lässt sich die Arbeit erklären und stellt Rückfragen.

Wer bei einer Prüfung auf die Unterstützung durch KI zurückgreift, muss bei SAP künftig nicht mehr mit einem Täuschungsvorwurf rechnen. Im Gegenteil: Der Softwarekonzern setzt bei seinen neuen Zertifizierungsformaten auf einen Open-Book-Ansatz, bei dem Hilfsmittel einschließlich KI-Assistenten ausdrücklich erlaubt sind. Anstelle klassischer Wissensfragen sollen Teilnehmer praktische Aufgaben lösen und zeigen, dass sie die eingesetzten Werkzeuge tatsächlich beherrschen.

Besonders ungewöhnlich fällt die neue "Joule Studio Developer Certification" aus. Die Teilnehmer erstellen in einer bereitgestellten Übungsumgebung eigene KI-Agenten. In der anschließenden Prüfung teilen sie ihren Bildschirm und demonstrieren ihre Entwicklung gegenüber einem KI-Avatar. Dieser stellt Rückfragen, um zu überprüfen, ob die Kandidaten die technischen Zusammenhänge tatsächlich verstanden haben. Wer sich nicht von einer KI prüfen lassen möchte, kann alternativ eine Videoaufzeichnung zur menschlichen Begutachtung einreichen.

SAP will mit dem neuen Format die praktischen Fähigkeiten stärker gewichten und den Umgang mit KI als normalen Bestandteil der Entwicklungsarbeit behandeln. Nach Angaben des Unternehmens führen die erlaubten KI-Hilfsmittel bislang nicht zu einem sprunghaften Anstieg der Bestehensquoten. Für die Joule-Studio-Zertifizierung bietet SAP bis Ende 2026 einen kostenlosen Prüfungsversuch an. Danach soll sie in das reguläre, kostenpflichtige Zertifizierungsangebot übergehen.