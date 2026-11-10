CVSS 10.0 im Viererpack: SAP-Admins unter Zugzwang

Gleich vier Schwachstellen mit der Höchstwertung CVSS 10.0, alle ohne Anmeldung ausnutzbar: Der November-Patchday von SAP trifft NetWeaver, Web Dispatcher und Gateway im Kern. Was die Lücken ermöglichen und wo Admins zuerst ansetzen sollten.

SAP hat seinen monatlichen Sicherheits-Patchday genutzt, um eine ganze Reihe teils gravierender Schwachstellen zu schließen. Am 10. November 2026 veröffentlichte der Konzern 35 neue Security Notes und vier GitHub-Sicherheitshinweise, dazu kommen drei Aktualisierungen bereits bekannter Notes. Besonders brisant: Vier der Schwachstellen erreichen den maximalen CVSS-Wert von 10.0 und stehen damit ganz oben auf der Prioritätenliste von Sicherheitsteams.

Die schwersten Fehler stecken im Kern vieler SAP-Landschaften. Betroffen sind der ABAP-Stack des NetWeaver Application Server, der SAP Web Dispatcher und das SAP Gateway; alle vier Lücken sind übers Netzwerk erreichbar und setzen keine Anmeldung voraus. Eine aktive Ausnutzung ist bislang nicht bestätigt, Administratoren sollten aber zuerst aus dem Internet erreichbare SAP-Systeme patchen.

Speicherfehler in ICM und Web Dispatcher

Zwei der Höchstwert-Lücken betreffen die Verarbeitung von Webverkehr. Bei CVE-2026-76964 im Internet Communication Manager (Note 3778530) lösen WebSocket-Steuerframes mit ungültigen Längenfeldern einen Heap-Schreibzugriff außerhalb der Speichergrenzen aus, und zwar noch vor jeder Anmeldung. Gelingt der Angriff, kann ein Angreifer Code ausführen und das System vollständig übernehmen; SAP NetWeaver AS Java ist laut Analyse nicht betroffen.

Die Web-Dispatcher-Lücke CVE-2026-89126 (Note 3778556) hat dieselbe Ursache und trifft eigenständige wie eingebettete Web Dispatcher, auch jene in SAP HANA XS Classic und XS Advanced. Das wiegt schwer, weil der Web Dispatcher häufig am Netzwerkrand sitzt und Verkehr direkt aus dem Internet annimmt. Bis zum Patch hilft das Abschalten der WebSocket-Unterstützung, was laut Note allerdings ABAP Push Channels und einige Fiori-Funktionen beeinträchtigt.

Anmeldung umgehen, Gateway täuschen

Die dritte kritische Lücke, CVE-2026-120017 (Note 3849308), sitzt im SAML2-Service-Provider von NetWeaver AS ABAP. Unter bestimmten Konfigurationen prüfte er die Signaturen eingehender Assertions nicht, wodurch sich Angreifer als beliebiger Nutzer anmelden könnten, auch als privilegierter. Einen Workaround gibt es nicht; betroffen sein dürfte jedes AS-ABAP-System, das SAML2 etwa für den Fiori Launchpad hinter einem Identity Provider nutzt.

Beim SAP Gateway (CVE-2026-89103, Note 3798345) liegt das Problem in den Zugriffslisten. Das Gateway aktiviert seine Standardliste mit hohen Rechten, sodass sich ein externer Angreifer als einer der eigenen Applikationsserver des Systems ausgeben und unautorisierte Aktionen durchführen kann. Für Kernel bis 7.77 bringt der Fix den Profilparameter "gw/acl_mode_proxy" mit, ab Kernel 7.93 ist er bereits enthalten.

Weitere kritische Lücken und Empfehlungen

Damit ist die Liste der dringenden Baustellen noch nicht zu Ende. Drei weitere Notes erreichen 9.9 Punkte: eine Code-Injection in Knowledge Management XML Forms, eine Betriebssystem-Befehlsinjektion im ABAP Application Server und eine fehlende Berechtigungsprüfung in S4CRM. Hinzu kommen eine CSRF-Lücke in Web Dispatcher und ICM mit 9.6 sowie eine XXE-Schwachstelle in der BusinessObjects BI Platform mit 9.1, sodass insgesamt neun Notes als kritisch gelten.

Admins sollten Kernel und sämtliche Web Dispatcher in einem einzigen Rollout aktualisieren, und zwar auf Stände, die alle 17 Kernel- und Web-Dispatcher-Fixes des Monats abdecken. Zudem sollte der Gateway-Port 33xx weder aus Nutzernetzen noch aus dem Internet erreichbar sein. Die Notes selbst liegen in SAP for Me und erfordern eine Anmeldung.