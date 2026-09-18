Webserver: Scanner spürt OWASP-Schwachstellen auf

Offene Ports, veraltete Bibliotheken, schlampig konfigurierte Header: Sicherheitslücken lauern oft an Stellen, die im Alltagsstress leicht übersehen werden. Ein kostenloser Onlinscanner will hier für schnelle Klarheit sorgen.

Der kostenlose Webscanner von Scyscan schickt harmlose Testanfragen an die Zielseite und wertet die Antworten systematisch aus. Dabei gleicht er tausende bekannte Schwachstellenmuster aus der CWE-Datenbank ab und prüft zusätzlich gegen die zehn Risikokategorien der OWASP-Liste.

So spürt das Tool typische Einfallstore wie Injection-Lücken, brüchige Authentifizierung oder fehlerhafte Serverkonfigurationen auf, bevor Angreifer sie für sich entdecken. Admins tippen einfach die URL ein, starten den Scan per Klick, und nach 30 bis 60 Sekunden liegt das Ergebnis vor, abhängig von Größe und Komplexität der Zielseite.

Typische Schwachstellen im Fokus

Auf der Fehlerliste stehen Klassiker wie SQL-Injection und Cross-Site-Scripting, aber auch unsichere Deserialisierung, XXE-Attacken oder schwache Verschlüsselung nach CWE-327. Jeden Fund bewertet der Scanner nach dem CVSS-Standard und ordnet ihn einer Schweregradstufe zu, von informativ bis kritisch.

Zusätzlich checkt das Tool SSL/TLS-Zertifikate, Security-Header wie CSP und X-Content-Type sowie Anzeichen für Cryptojacking-Skripte oder Phishing-Weiterleitungen. Diese Kombination aus Schwachstellen-, Malware- und Konfigurationsprüfung geht deutlich über das hinaus, was ein simpler Linkchecker leistet, der meist nur einen einzigen Aspekt unter die Lupe nimmt.

In drei Schritten zum Ergebnis

Die Bedienung bleibt denkbar einfach: URL einfügen, Scan starten, Bericht abwarten. Am Ende steht ein übersichtlicher Report mit jeder gefundenen Schwachstelle, ihrem Schweregrad, der betroffenen Komponente und konkreten Empfehlungen zur Behebung.

Wer schnell einen ersten Eindruck von der eigenen Angriffsfläche gewinnen möchte oder einen verdächtigen Link vor dem Anklicken prüfen will, bekommt hier ein brauchbares Einstiegswerkzeug an die Hand. Für tiefere Sicherheitsaudits ersetzt der kostenlose Scan freilich keine dedizierte Penetrationstest-Software, liefert aber einen soliden ersten Hinweis auf offene Baustellen im eigenen System.