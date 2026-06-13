Eigene Schriften entwerfen mit FontStruct

Wer dem Firmenauftritt oder Dokumenten, Präsentationen und Reports eine unverwechselbare Note geben will, stößt mit Standardschriften schnell an Grenzen. Die kostenlose Webplattform FontStruct bietet einen browserbasierten Editor, mit dem sich eigene Zeichensätze von Grund auf konstruieren lassen.

Das Herzstück von FontStruct ist der sogenannte FontStructor: Er funktioniert nach einem Baukastenprinzip, bei dem geometrische Grundformen – Quadrate, Dreiecke, Kreissegmente und Linien – als Bausteine auf einem konfigurierbaren Raster einrasten. Klassische Werkzeuge wie Stift, Radiergummi und Rechteck-Selektion gehören ebenso zum Repertoire wie Funktionen zum Spiegeln, Rotieren, Kopieren und Einfügen von Elementen, auch glyphenübergreifend.

Wer tiefer einsteigen will, schaltet den Expert Mode ein. Er erlaubt es, Bausteine global oder lokal durch eigene Formen zu ersetzen und damit den Gesamtstil einer Schrift per Klick drastisch zu verändern. Hinzu kommen Ebenen zum Sperren und Überlagern von Konstruktionselementen sowie manuelle Kontrolle über Zeichenbreiten und Unterschneidungen (Kerning) – damit Buchstabenpaare wie "AV" optisch harmonisch zusammenrücken. Unicode-Unterstützung für westeuropäische, kyrillische und griechische Zeichen sowie Diakritika rundet den Funktionsumfang ab.

Fertige Schriften exportiert FontStruct als TrueType-Datei (.ttf), die sich direkt unter Windows, macOS und Linux installieren lässt. Profis können die Rohdaten zusätzlich im .glyphs-Format ausgeben und in Spezialsoftware wie Glyphs App weiterbearbeiten, wobei modulare Komponenten, Rotationen und Skalierungen erhalten bleiben. Jeder Download kommt als ZIP-Archiv inklusive Lizenzinformation.

Wer keine Zeit oder Lust hat, von null zu beginnen, durchstöbert die Community-Galerie: Andere Nutzer teilen ihre Schriften unter Creative-Commons-Lizenzen, die sich direkt klonen und als Ausgangsbasis für eigene Variationen nutzen lassen. Die eigenen Werke bleiben dabei immer im Besitz ihrer Urheber; das Teilen ist optional und lässt sich im Bereich "My FontStruct" je Schrift einzeln steuern.