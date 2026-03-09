Online-Seminare: Microsoft-Plattformen administrieren

Ob Copilot für Microsoft 365, Mobile Device Management mit Intune oder der hybride Betrieb von Exchange: Drei Online-Intensivseminare im März zeigen praxisnah, wie IT-Administratoren zentrale Microsoft-Dienste planen, einführen und sicher betreiben. Die Schulungen vermitteln kompaktes Wissen zu Architektur, Richtlinien und Best Practices und helfen dabei, typische Fehler bei Einführung und Betrieb der Plattform zu vermeiden. Sichern Sie sich gleich jetzt Ihren Platz in einem oder mehreren Online-Seminaren!

Microsoft-Plattformen spielen in vielen Unternehmen eine zentrale Rolle – von der Zusammenarbeit über Clouddienste bis zur Verwaltung mobiler Endgeräte und Messaging-Infrastrukturen. Entsprechend wichtig ist es für IT-Administratoren, neue Funktionen sicher einzuführen, Systeme korrekt zu konfigurieren und bestehende Umgebungen zuverlässig zu betreiben. Unsere drei Online-Intensivseminare vermitteln praxisnahes Know-how für Planung, Einführung und Administration wichtiger Microsoft-Dienste.

Das eintägige Online-Intensivseminar "Sichere Einführung des Copilot in Microsoft 365" am 17. März richtet sich an IT-Verantwortliche, die den KI-Assistenten strukturiert und sicher im Unternehmen bereitstellen möchten. Das Seminar erläutert die technischen Voraussetzungen, die zugrunde liegende Architektur sowie organisatorische Aspekte wie Rollenmodelle, Datenschutzanforderungen und Sicherheitsrichtlinien. Teilnehmer lernen außerdem, geeignete Einsatzszenarien zu identifizieren, Arbeitsabläufe anzupassen und Mitarbeiter sowie Helpdesk auf den Einsatz von Copilot vorzubereiten.

Im eintägigen Online-Intensivseminar "Microsoft Intune" am 18. März steht die zentrale Verwaltung von Endgeräten und Anwendungen im Mittelpunkt. Die Schulung zeigt, wie sich Mobile Device Management und Mobile Application Management mit Intune realisieren lassen. Themen sind unter anderem die Integration mit Microsoft Entra ID, die Erstellung und Verwaltung granularer Richtlinien sowie Sicherheits- und Complianceeinstellungen für Windows-, macOS-, iOS- und Android-Geräte. Darüber hinaus lernen Teilnehmer, Windows Autopilot für die automatisierte Bereitstellung von Clients zu nutzen und mobile Endgeräte sicher in Unternehmensumgebungen einzubinden.

Das dreitägige Online-Intensivseminar "Exchange Hybrid" vermittelt umfassende Einblicke in den hybriden Betrieb von Exchange-Umgebungen. Der Kurs findet vom 9. bis 11. März sowie erneut vom 30. März bis 1. April statt. Behandelt werden unter anderem die Einrichtung von Exchange Online, typische Hybrid- und Migrationsszenarien sowie die Administration von Postfächern, Mailtransport und Sicherheitsrichtlinien. In einer bereitgestellten Laborumgebung bauen die Teilnehmer zudem eine exemplarische Infrastruktur auf und lernen, lokale Exchange-Server effizient mit Exchange Online zu kombinieren.

Alle Seminare verbinden technische Grundlagen mit praxisnahen Szenarien aus dem Administrationsalltag. Teilnehmer erhalten damit direkt anwendbares Wissen – von der sicheren Einführung neuer Microsoft-Funktionen über die Verwaltung moderner Endgeräte bis hin zum Betrieb komplexer Exchange-Infrastrukturen. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf acht Personen begrenzt. Abonnenten des IT-Administrator profitieren zudem von einem reduzierten Teilnahmepreis!