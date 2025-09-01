Online-Seminare: Wireshark effizient einsetzen

Netzwerkprobleme schnell aufspüren und verstehen: Zwei Online-Intensivseminare vermitteln praxisnah, wie IT-Admins Netzwerkverkehr analysieren und Wireshark effektiv einsetzen. Teilnehmer lernen, Datenpakete gezielt auszuwerten, Fehlerquellen zu identifizieren und die Performance von Netzwerken fundiert zu beurteilen. Die Seminare bieten damit wertvolles Wissen, um Störungen effizient zu beheben und Netzwerke langfristig stabil und sicher zu betreiben. Sichern Sie sich gleich jetzt Ihren Platz in einem oder beiden Online-Seminaren!

Störungen im Netzwerk können vielfältige Ursachen haben – vom fehlerhaften Routing bis hin zu unbemerkten Sicherheitslücken. Für IT-Administratoren ist es daher entscheidend, den Datenverkehr genau im Blick zu behalten und Auffälligkeiten sicher zu erkennen. Unsere beiden Online-Intensivseminare vermitteln praxisnahes Wissen zur Analyse und Interpretation von Netzwerkdaten und bieten damit eine fundierte Grundlage für effizientes Troubleshooting.

Das Online-Intensiveminar "Einstieg in Wireshark" richtet sich an Einsteiger und leicht Fortgeschrittene. Im Mittelpunkt steht der gezielte Einsatz des Open-Source-Tools zur Untersuchung von Netzwerkpaketen. Die Teilnehmer lernen, den Datenverkehr systematisch aufzuzeichnen, Filter sinnvoll einzusetzen und Protokolle wie TCP, UDP oder HTTP im Detail zu verstehen. Außerdem geht es darum, Kommunikationsbeziehungen zwischen Hosts transparent zu machen und erste Anomalien aufzudecken. Durch praxisnahe Beispiele lassen sich typische Fehlerquellen Schritt für Schritt nachvollziehen.

Das zweite Online-Intensivseminar "Wireshark im Praxiseinsatz" baut auf diesen Grundlagen auf und richtet sich an fortgeschrittene Anwender. Hier liegt der Fokus auf der gezielten Fehlersuche in komplexen Szenarien. Behandelt werden unter anderem die Analyse von Latenzproblemen, die Erkennung fehlerhafter TCP-Sessions sowie der Einsatz erweiterter Filter- und Statistikfunktionen. Teilnehmer erhalten zudem Einblicke in effiziente Arbeitsweisen für umfangreiche Mitschnitte und lernen, wie sich kritische Performance-Bottlenecks sichtbar machen lassen.

Beide Seminare kombinieren theoretische Grundlagen mit praxisnahen Übungen. Teilnehmer profitieren von kompaktem Wissen, das sich unmittelbar im Arbeitsalltag einsetzen lässt – sei es zur Diagnose von Netzwerkstörungen, zur Absicherung von Systemen oder zur Optimierung der Performance. Die Inhalte richten sich speziell an IT-Administratoren, die ihre Analysefähigkeiten vertiefen und Wireshark gezielt als Werkzeug für eine fundierte Netzwerkdiagnose nutzen möchten.