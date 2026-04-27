Teamchat mit Struktur

Viele Enterprise-Messaging-Plattformen haben das klassische Haustelefon in Unternehmen längst abgelöst – doch eine wirklich durchdachte Gesprächsstruktur sucht man dort oft vergebens. Das browserbasierte Open-Source-Portal "Zulip" räumt mit diesem Durcheinander auf und sortiert alle Unterhaltungen konsequent nach Themen und Threads.

Im Gegensatz zu manchem Chattool, das Nachrichten zu einem nicht enden wollenden Strom zusammenfließen lässt, behalten Sie bei Zulip auch in großen Teams den Überblick. Die Plattform läuft in allen gängigen Browsern unter Windows und macOS; als Tab binden Sie sie unkompliziert in bestehende Arbeitsabläufe ein.

Leistungsfähige Suchfunktionen decken bis zu 10.000 Nachrichten ab, 5 GByte Speicherplatz kommen dazu. Wer das Toolset erweitern möchte, verknüpft Zulip mit über 120 nativen Applikationen. Den gesamten Cloud-Datenverkehr verschlüsselt Zulip durchgehend. Eine neue Organisation legen Sie direkt auf der Website an – dann kann das Team sofort loslegen.

Ausführlich unter die Lupe genommen haben wir Zulip übrigens im September 2024, zusammen mit Mattermost und Rocket.chat. Der vollständige Beitrag steht online zur Verfügung.