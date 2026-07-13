Jetzt vorbestellen: Sonderheft "IT-Security"

Angreifer schlafen nicht, und wer als Admin trotzdem ruhig schlafen will, braucht mehr als eine Firewall und gute Vorsätze. Unser neues Sonderheft II/2026 zum Thema IT-Security liefert das Rüstzeug, um Netze, Identitäten und Cloudumgebungen so abzusichern, dass Angreifer draußen bleiben – und Admins nicht bei jedem Alarm die Nerven verlieren.

Statt einzelner Feuerwehreinsätze setzt das Heft auf durchdachte Prozesse: Wie lässt sich ein Sicherheitsvorfall früh erkennen und sein Schaden realistisch einschätzen, und wie steht es tatsächlich um Zero Trust, wenn der Hype verflogen ist? Auch die NIS-2-Umsetzung bekommt den nötigen Praxisbezug, ebenso wie die Frage, welches der vielen neuen Security-Akronyme wirklich einen Mehrwert bringt und welches Tool im Zweifel getrost aussortiert werden kann.

Lücken schließen

Von dort aus geht es tief in die Infrastruktur: Patches und Softwareverteilung schließen die Lücken, durch die Zero-Day-Angriffe sonst hereinspazieren, und Gruppenrichtlinien – bei Angreifern beliebt, bei Verteidigern gefürchtet – lassen sich mit Intune endlich in geordnete Bahnen lenken. Netzwerkzugangskontrolle und eine abgesicherte RADIUS-Authentifizierung sorgen dafür, dass nur hereinkommt, wer wirklich hereingehört, und selbst Industrieumgebungen mit ihrer OT-Historie bekommen eine zeitgemäße Segmentierung.

Weil der klassische Netzwerkrand längst der Vergangenheit angehört, rückt die Identität selbst ins Zentrum der Verteidigung. Das Heft zeigt, wie sich Entra ID sauber konfigurieren und mit Conditional Access wirksam absichern lässt, wie sich Rechte gezielt statt großzügig delegieren lassen und wie gestohlene Anmeldetoken auffliegen, bevor sie Schaden anrichten.

Sichere Zugänge

Passwortlose Anmeldung und Passkeys machen dabei nicht nur Nutzern das Leben leichter, sondern nehmen Angreifern eine ihrer liebsten Angriffsflächen – und auch Maschinen-Identitäten, lange ein blinder Fleck vieler Security-Konzepte, bekommen mit CIEM und NHI-Management endlich die Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht.

Den Abschluss bildet die Cloud, längst kein Neuland mehr, aber immer noch voller Stolperfallen. Ob Microsoft 365, Azure, Google Cloud oder AWS: Das Sonderheft zeigt, wie sich Dienstkonten, Landing Zones und Firewalls so konfigurieren lassen, dass sie tatsächlich schützen und nicht nur gut aussehen. Praxisnahe Prüfwerkzeuge helfen dabei, den Ist-Zustand ehrlich zu bewerten, und ein Blick auf die Container-Sicherheit rundet das Heft ab, denn auch die kleinste Softwareverpackung kann zum Einfallstor werden.

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Das Sonderheft II/2026 "IT-Security" bringt Admins genau das Wissen, das sie brauchen, um Sicherheit nicht dem Zufall zu überlassen, sondern selbst in die Hand zu nehmen. Es ist ab Oktober 2026 verfügbar und kostet für Abonnenten des IT-Administrator 24,90 Euro, für Nicht-Abonnenten werden 29,90 Euro fällig. Jetzt vorbestellen!