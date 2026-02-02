Im Frühjahr erhältlich: Sonderheft Kubernetes

Kubernetes ist schnell installiert – doch damit fangen die Herausforderungen erst an. Ohne das nötige Know-how für Aufbau, Betrieb und Absicherung bleibt von den Erwartungen vieler IT-Teams wenig übrig: Anwendungen laufen instabil, Skalierung hakt und der Aufwand im Tagesgeschäft steigt. Wie sich Kubernetes-Umgebungen praxisnah planen, aufsetzt und zuverlässig betreiben lassen, zeigt das neue IT-Administrator-Sonderheft rund um Kubernetes, das Ende April 2026 erscheint.

Kubernetes gilt als Schlüsseltechnologie für moderne Anwendungslandschaften. Reibungsloser Betrieb, nahtlose Skalierung und geringere IT-Kosten stellen sich jedoch nicht automatisch ein. Ohne ein durchdachtes Infrastrukturdesign und fundiertes Know-how bleiben viele Erwartungen unerfüllt. Genau hier setzt das neue Sonderheft des IT-Administrator an: Das Autorenteam vermittelt praxisnahes Wissen, mit dem Administratoren Kubernetes-Umgebungen von Beginn an tragfähig planen und umsetzen.

Im ersten Teil des Sonderhefts stehen grundlegende Designentscheidungen im Fokus. Die Autoren erläutern, welche Rolle Storage- und Netzwerkkonzepte spielen, wie Hochverfügbarkeit sinnvoll umgesetzt wird und warum Sicherheitsaspekte bereits in der frühen Planungsphase berücksichtigt werden müssen. Ergänzt wird dieser Abschnitt durch konkrete Anleitungen zum Testen und Validieren der getroffenen Architekturentscheidungen.

Aufbauend darauf widmet sich das Sonderheft den Themen Administration und Sicherheit. Best Practices zu Backup, Skalierung, Updates und Absicherung zeigen, wie sich Kubernetes-Cluster zuverlässig betreiben lassen. Neben Einblicken in die Kubernetes-Interna lernen Leser zahlreiche hilfreiche Tools aus dem umfangreichen Ökosystem kennen. Den Abschluss bildet ein Kapitel zum Applikationsbetrieb – von verfügbaren GUIs über Automatisierung bis hin zu Monitoring in Container-Umgebungen.

Das IT-Administrator Sonderheft I/2026 Kubernetes erscheint Ende April 2026. Der Preis beträgt 24,90 Euro für Abonnenten des IT-Administrator und 29,90 Euro für Nicht-Abonnenten. Bestellen Sie Ihr Exemplar jetzt schon vor!