SQL-Code im Browser formatieren

Schlecht formatiertes SQL liest sich wie ein langer Schachtelsatz ohne Punkt und Komma – verständlich auf den zweiten Blick, aber mühsam. Der kostenlose Onlinedienst PoorSQL bringt solchen Code auf Knopfdruck in eine saubere, lesbare Struktur.

Die Seite basiert auf der quelloffenen Poor Man's T-SQL Formatter Library und läuft vollständig im Browser, ohne Daten an einen Server zu übermitteln. Den zu formatierenden SQL-Code trägt man einfach in das Eingabefeld ein, passt die Optionen an und klickt auf den Formatierungs-Button. Das Ergebnis erscheint im zweiten Tab.

PoorSQL unterstützt dabei nicht nur T-SQL, sondern kommt auch mit den Dialekten anderer Datenbanksysteme zurecht. Wer bestimmte Codeblöcke vom Umbruch ausnehmen möchte, schließt sie in [noformat][/noformat]-Tags ein; einzelne Bereiche lassen sich damit auch gezielt minifizieren.

Die Formatierungsoptionen gehen über einfaches Einrücken hinaus: Einrückungstiefe, maximale Zeilenbreite, Zeilenumbrüche bei Klauseln und Statements, das Expandieren von IN-Listen, CASE-Ausdrücken oder BETWEEN-Bedingungen sowie das automatische Großschreiben von Schlüsselwörtern – all das lässt sich granular einstellen. PoorSQL merkt sich die gewählten Einstellungen per Cookie. Praktisch ist außerdem der entgegengesetzte Weg: Der Obfuscate/Minify-Modus verdichtet SQL bewusst zu unlesbarem Code, etwa um Abfragen zu verschleiern.

Wer den Dienst tiefer in seinen Workflow einbinden möchte, findet auf poorsql.com kostenlose Erweiterungen zum Download: ein Plug-in für SQL Server Management Studio und Visual Studio, einen Kommandozeilen-Formatter für die Stapelverarbeitung sowie ein WinMerge-Plug-in für den direkten Einsatz beim Vergleich von Datenbankskripten. Die Seite funktioniert auch ohne Internetverbindung, da sie als Offline-fähige Web-App ausgeliefert wird.