SQL-Code im Browser formatieren

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SQL-Code im Browser formatieren

05.06.2026 - 07:00
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Schlecht formatiertes SQL liest sich wie ein langer Schachtelsatz ohne Punkt und Komma – verständlich auf den zweiten Blick, aber mühsam. Der kostenlose Onlinedienst PoorSQL bringt solchen Code auf Knopfdruck in eine saubere, lesbare Struktur.

Lupe mit dem Schriftzug "SQL" neben einem geöffneten blauen Textmarker auf weißem Hintergrund.

Die Seite basiert auf der quelloffenen Poor Man's T-SQL Formatter Library und läuft vollständig im Browser, ohne Daten an einen Server zu übermitteln. Den zu formatierenden SQL-Code trägt man einfach in das Eingabefeld ein, passt die Optionen an und klickt auf den Formatierungs-Button. Das Ergebnis erscheint im zweiten Tab.

PoorSQL unterstützt dabei nicht nur T-SQL, sondern kommt auch mit den Dialekten anderer Datenbanksysteme zurecht. Wer bestimmte Codeblöcke vom Umbruch ausnehmen möchte, schließt sie in [noformat][/noformat]-Tags ein; einzelne Bereiche lassen sich damit auch gezielt minifizieren.

Die Formatierungsoptionen gehen über einfaches Einrücken hinaus: Einrückungstiefe, maximale Zeilenbreite, Zeilenumbrüche bei Klauseln und Statements, das Expandieren von IN-Listen, CASE-Ausdrücken oder BETWEEN-Bedingungen sowie das automatische Großschreiben von Schlüsselwörtern – all das lässt sich granular einstellen. PoorSQL merkt sich die gewählten Einstellungen per Cookie. Praktisch ist außerdem der entgegengesetzte Weg: Der Obfuscate/Minify-Modus verdichtet SQL bewusst zu unlesbarem Code, etwa um Abfragen zu verschleiern.

Wer den Dienst tiefer in seinen Workflow einbinden möchte, findet auf poorsql.com kostenlose Erweiterungen zum Download: ein Plug-in für SQL Server Management Studio und Visual Studio, einen Kommandozeilen-Formatter für die Stapelverarbeitung sowie ein WinMerge-Plug-in für den direkten Einsatz beim Vergleich von Datenbankskripten. Die Seite funktioniert auch ohne Internetverbindung, da sie als Offline-fähige Web-App ausgeliefert wird.

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