SSH-Tunnel für Linux-Fernwartung

Für die Fernwartung von Linux-Systemen mit grafischer Oberfläche kommt häufig Virtual Network Computing (VNC) zum Einsatz. Allerdings bieten nicht alle VNC-Server neben der Authentifizierung auch eine durchgehende Verschlüsselung des Datenverkehrs. Um diese Sicherheitslücke zu schließen, lässt sich unter Linux ein eigener SSH-Tunnel einrichten, über den der VNC-Datenstrom geschützt übertragen wird.

Die Portweiterleitung erfolgt mit folgendem Befehl:

$ ssh -L 5901:localhost:5901 -N -f -l user01@server01

Dabei sorgt die Option "-L" für die Weiterleitung – in diesem Beispiel ein direktes Mapping vom lokalen Port 5901 auf den Standard-VNC-Port des Zielsystems. Mit "-N" legen Sie fest, dass keine Kommandos ausgeführt werden, sondern nur die Weiterleitung aktiv bleibt. Der Parameter "-f" schickt die SSH-Verbindung anschließend in den Hintergrund, sodass der Prompt weiter genutzt werden kann. Schließlich definiert "-l" den Remote-Benutzer und den Zielserver.