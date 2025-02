Mit 25 Prozent Rabatt zur stackconf 2025

Am 29. und 30. April 2025 findet in München die stackconf 2025 statt, eine Konferenz mit Fokus auf Open-Source-Infrastruktur. Die Veranstaltung richtet sich an IT-Experten, Entwickler und Entscheidungsträger, die sich über aktuelle Trend in den Bereichen Continuous Integration, Container-Technologien sowie hybride und Cloudumgebungen informieren möchten. Leser des IT-Administrator erhalten bei der Anmeldung einen Rabatt von 25 Prozent auf die Teilnahmegebühr.

Die Vorträge auf der stackconf 2025 decken ein breites Spektrum aktueller Themen ab, darunter Vertrauensmodelle in Mensch-Maschine-Interaktionen, die Rolle von DevOps in AI/ML-Projekten, Abstraktionsebenen in der Softwareentwicklung, Integration von Observability in moderne Entwicklungsprozesse, lokale Datenhaltungskonzepte und leistungsstarke Datenbanklösungen. Die Agenda der englischsprachigen Konferenz umfasst eine Vielzahl von Vorträgen internationaler Experten. Bereits bestätigt sind unter anderem:

Andreas Lehr von We Manage UG mit dem Vortrag "Trust Battery - How we trust humans and machines"

Cece Chef von BootstrapVC spricht über "AI/ML’s Sous-Chef: Why your Second Hire should be a DevOps Engineer"

Alessandro Vozza von Microsoft präsentiert "The Sustainable Infrastructure of the future"

Martin McLarnon von Coralogix diskutiert "Evolving Shift Left: Integrating Observability into Modern Software Development"

Miloš Sutanovac beleuchtet das Thema "Embracing the Local-First Paradigm"

Sagy Volkov von Lightbits Labs erklärt, "How NVMe over TCP runs PostgreSQL in Quicksilver mode!"

Das zweitägige Event findet im Studio Balan in München statt. Am Abend des 29. April lädt die stackconf zu einer Abendveranstaltung ein, die im Ticketpreis inbegriffen ist. Teilnehmer haben dann die Gelegenheit, den ersten Konferenztag in entspannter Atmosphäre bei Abendessen und Getränken ausklingen zu lassen und sich mit der Community auszutauschen.

Tickets für die stackconf 2025 sind ab sofort erhältlich. Das General Release Ticket kostet 750 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Leser des IT-Administrator erhalten bei der Anmeldung mit dem Voucher-Code "IT-ADMINISTRATOR" 25 Prozent Rabatt. Für Gruppen ab drei Personen wird ein Team Pass zu einem Preis von 595 Euro pro Person angeboten.