Störung bei X: Leere Timeline

Am Nachmittag des 18. März häuften sich die Berichte: Bei X lädt die Timeline nicht mehr, stattdessen erscheint eine Fehlermeldung – und mehrere Tausend Nutzer haben den Ausfall bereits auf allestörungen.de gemeldet.

Am frühen Nachmittag des 18. März lief bei X nicht mehr alles rund. Statt der gewohnten Timeline sahen viele Nutzer lediglich die Fehlermeldung "Etwas ist schiefgelaufen. Probiere, es erneut zu laden." – ein Hinweis darauf, dass die Plattform Inhalte nicht korrekt ausliefern konnte.

Auf dem Störungsportal allestörungen.de häuften sich ab etwa 16 Uhr die eingehenden Meldungen spürbar und innerhalb kurzer Zeit überschritt die Zahl der gemeldeten Störungen die Marke von mehreren Tausend.

Die Meldungen stiegen dabei steil an, was auf einen abrupten Ausfall hindeutete – kein schleichendes Problem, sondern ein vergleichsweise plötzlicher Einbruch der Verfügbarkeit. Betroffen war nach Tests in der Redaktion vor allem die Timeline-Ansicht, also das Herzstück der Plattform.