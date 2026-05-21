NVMe-Monster fürs Rechenzentrum

Synology bringt mit der PAS7700 erstmals ein vollständig auf NVMe basierendes Enterprise-Storage-System mit Active-Active-Architektur auf den Markt. Das 4U-System bietet Platz für 48 NVMe-SSDs und soll bis zu 2 Millionen IOPS bei einer Latenz im Submillisekundenbereich erreichen. Über Erweiterungseinheiten lässt sich die Rohkapazität auf bis zu 1,65 Petabyte ausbauen. Unterstützt werden Datei- und Blockprotokolle wie NVMe-oF, Fibre Channel, iSCSI, SMB und NFS.

Mit der PAS7700 adressiert Synology vor allem geschäftskritische Enterprise-Workloads, bei denen hohe Performance und Ausfallsicherheit im Vordergrund stehen. Das System arbeitet mit zwei aktiven Controllern und unterstützt bis zu 2 TByte Arbeitsspeicher sowie 100-GBit-Ethernet. Für die Hochverfügbarkeit setzt der Hersteller auf eine mehrstufige Redundanzarchitektur mit RAID samt dreifacher Parität, synchronisiertem Schreibschutz im Arbeitsspeicher, IP-Failover und protokollbasiertem Failover. Dadurch soll der Betrieb auch bei Hardwareausfällen ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Darüber hinaus integriert Synology verschiedene Funktionen für Datensicherheit und Backup, darunter Self-Encrypting Drives (SEDs), WORM-Speicher, unveränderliche Snapshots, Snapshot Replication und Hyper Backup. Ergänzend kündigt der Hersteller eine Tiering-Funktion an, die selten genutzte Daten automatisiert auf günstigere Speichermedien verschieben soll, um schnellen NVMe-Speicher für aktive Workloads freizuhalten. Die PAS7700 ist ab sofort erhältlich.