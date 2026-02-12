Echtzeitdaten für den Prozessüberblick

Der Windows Task Manager kratzt für Ihre Bedürfnisse nur an der Oberfläche? Das kostenfreie Tool "TaskExplorer" gräbt tiefer und liefert deutlich mehr Echtzeitdaten über laufende Prozesse, Speicherverbrauch und genutzte Handles. Damit behalten Sie Ihre Rechner genau im Blick.

Der TaskExplorer listet im "Modul-Panel" alle von einem Prozess geladenen DLLs auf. Das "Socket-Panel" zeigt dagegen aktive Kommunikationsverbindungen und macht ein- und ausgehende Daten transparent überwachbar. Weitere Panels fügen sich nahtlos ein, sodass alle Informationen in einem einzigen Fenster landen – ohne Klickorgien durch Unterkategorien. TaskExplorer bringt Ordnung ins Systemgewusel und behält den Überblick, wo Windows aufgibt.

Das "Thread-Panel" entfaltet seine Stärken bei der Fehlersuche und zeigt Stack-Traces für jeden Thread an – Gold wert, wenn Sie Deadlocks oder Performance-Engpässe aufspüren müssen. Fünf spezialisierte Performance-Panels visualisieren CPU-, Memory-, Disk-I/O-, Network- und GPU-Auslastung in detaillierten Graphen, die sich in Echtzeit aktualisieren. Per Doppelklick auf einen Prozess öffnen Sie dessen Info-Panel in einem separaten Fenster und inspizieren mehrere Prozesse gleichzeitig. Das auf dem Qt Framework aufgebaute Tool läuft ab Windows 7 auf 32- und 64-Bit-Systemen und nutzt die Process Hacker Library für tiefgreifenden Systemzugriff.