Moderne Mechanik trifft edles Holzdesign

Wenn Handwerkskunst und moderne Technik aufeinandertreffen, entsteht oft nur ein Kompromiss – nicht so bei der mechanischen Holztastatur MU02 Autumn von Akko. Sie vereint präzise Tastenmechanik mit einer edlen Verarbeitung aus echtem Walnussholz. Das Gehäuse wird im CNC-Fräsverfahren gefertigt und soll durch Präzision bis ins kleinste Detail überzeugen.

Die langlebigen Dye-Sub-Keycaps aus PBT sollen äußerst widerstandsfähig sein und ihre Beschriftung auch nach jahrelangem Einsatz behalten. Dank Hot-Swap-Sockets mit Fünf-Pin-Basis lassen sich die Switches bei Bedarf flexibel austauschen. Dank eines integrierten 4000-mAh-Akkus verspricht die Holztastatur zudem ausdauernde Schreib- oder Gaming-Sessions ohne ständiges Nachladen. Für das passende Ambiente sorgt die individuell einstellbare RGB-Beleuchtung, die die natürliche Holzoptik gut in Szene setzt.