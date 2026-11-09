Ausgebucht: Telekom erweitert KI-Fabrik

Nur sieben Monate nach dem Start ist die KI-Fabrik der Telekom in München ausgebucht. Jetzt stockt der Konzern mit neuen NVIDIA-Chips auf und prüft bereits weitere Schritte in Bayern. Simulationen, die bisher Wochen oder Monate dauern, sollen damit künftig in wenigen Stunden gelingen.

Die Deutsche Telekom rüstet ihre KI-Fabrik im Münchner Tucherpark weiter auf. Telekom-Chef Tim Höttges kündigte bei einer Pressekonferenz in München an, dass zu den bestehenden NVIDIA-Systemen vom Typ B200 weitere GPUs der neuesten Generation Blackwell Ultra B300 hinzukommen. Damit verdoppelt sich die Zahl der Chips dieser Klasse.

Weil die B300-Systeme mehr leisten, wächst die Rechenleistung sogar noch deutlicher als die Zahl der Chips. Daneben setzt die Telekom weiterhin auf NVIDIA-GPUs vom Typ RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Für den Ausbau investiert der Konzern knapp eine weitere Viertelmilliarde, die Leistung der KI-Fabrik steigt damit auf 20 Megawatt.

Mehr Tempo für Training und Simulation

Die zusätzlichen Systeme zielen auf besonders rechenhungrige Aufgaben: das Training und den Betrieb großer KI-Modelle, komplexes Reasoning und Simulationen. Profitieren soll vor allem die sogenannte Physical AI. Unternehmen berechnen dabei virtuelle Umgebungen und testen etwa, wie sich Roboter, Produkte oder ganze Produktionsanlagen unter realitätsnahen Bedingungen verhalten.

Was bislang Wochen oder Monate dauert, soll laut Telekom künftig in wenigen Stunden gelingen. Außerdem können Kunden in der KI-Fabrik eigene Modelle trainieren. Höttges verknüpft den Ausbau mit einem klaren industriepolitischen Anspruch: “Deutschland darf bei KI nicht nur Nutzer sein, sondern muss selbst Wertschöpfung und Wohlstand schaffen.”

Leistungsfähige KI entsteht aus Sicht des Telekom-Chefs erst im Zusammenspiel von Rechenkapazität, sicheren Datenräumen, starker Konnektivität und einer souveränen Umgebung. Diese Bausteine will das Unternehmen mit Partnern aus Industrie, Wissenschaft und öffentlicher Hand zu einem europäischen KI-Ökosystem verbinden. Das Ziel: KI als skalierbares Geschäftsmodell in die Praxis bringen.

Erste Ausbaustufe nach sieben Monaten ausgebucht

Die Industrial AI Cloud, wie die KI-Fabrik offiziell heißt, ging erst im Februar 2026 in Betrieb. Schon die erste Ausbaustufe erhöhte die verfügbare KI-Rechenkapazität in Deutschland nach Unternehmensangaben um 50 Prozent und war sieben Monate später ausgebucht. Die Planung weiterer Stufen startete die Telekom deshalb bereits im Mai.

Laut Telekom-Vorstand und T-Systems-Chef Ferri Abolhassan nutzen bereits namhafte Industrieunternehmen wie Siemens und Daimler Trucks die Infrastruktur, eine gut gefüllte Projektpipeline zeige weiteren Bedarf. Auch Currenta, Synopsys, Agile Robots, Wandelbots, PhysicsX, Noxtua, EDAG und Soofi greifen auf die Rechenleistung zurück, etwa für Robotik, Simulationen und Sprachmodelle. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem das offene NVIDIA-Modell Nemotron und das in Deutschland entwickelte Sprachmodell Soofi, das direkt auf der Telekom-Infrastruktur trainiert wird.

Was die B300-Chips leisten

NVIDIA hat die Blackwell-Ultra-GPUs vom Typ B300 für besonders rechenintensive KI-Anwendungen ausgelegt. Im Fokus stehen das Training großer Modelle und die Inferenz, also deren Einsatz im laufenden Betrieb, außerdem KI-Reasoning und agentische Anwendungen.

Unternehmen sollen damit leichter den Sprung vom Pilotprojekt in den produktiven Einsatz schaffen. Für digitale Zwillinge, Simulationen und Robotik kommen je nach Anwendung weitere GPU-Klassen sowie NVIDIA-Software wie CUDA-X und die Omniverse-Bibliotheken zum Einsatz.

So viel Rechenleistung braucht viel Strom, umso wichtiger ist ein effizienter Betrieb. Die Industrial AI Cloud erreicht nach Unternehmensangaben einen PUE-Wert von 1,2. Die Kennzahl Power Usage Effectiveness zeigt, wie viel Energie ein Rechenzentrum zusätzlich zur eigentlichen IT benötigt, etwa für Kühlung und Stromversorgung.

Je näher der Wert an 1,0 liegt, desto geringer fällt der Zusatzverbrauch aus. Konkret benötigt die KI-Fabrik inklusive Kühlung und weiterer Infrastruktur weniger als 1,2 Kilowattstunden Strom je Kilowattstunde IT-Verbrauch. Auch die Abwärme verpufft künftig nicht: Sie soll das gesamte Quartier im Tucherpark mit Wärme versorgen.

Datenschutz und mögliche Expansion in Bayern

Die Telekom betont, dass Kunden die Kapazitäten unter europäischen Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und Datenkontrolle nutzen. Die KI-Fabrik soll so neben der industriellen Wertschöpfung auch die technologische Souveränität Deutschlands und Europas stärken.

Parallel prüft der Konzern mit Partnern, sein Engagement in Bayern auszuweiten, die Gespräche befinden sich nach eigenen Angaben in einer intensiven Phase. Eine abschließende Investitionsentscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Voraussetzung sind tragfähige finanzielle Rahmenbedingungen, eine belastbare Finanzierung und ein wirtschaftlich tragfähiges Modell.