Im Test: Glean Enterprise AI Platform

Enterprise-Suche galt lange als gescheitertes Experiment, dann kam generative KI und hauchte ihr neues Leben ein. Glean ist der prominenteste Vertreter der neuen Welle: Eine Plattform, die Firmenwissen aus Dutzenden Quellen in einer Wissensdomäne zusammenführt und darüber Suche, Assistent und Agenten anbietet. Diese neue Art der Suche überzeugt im Test vollends, dennoch lauern Fallstricke im Produktivbetrieb und die neue Leistungsfähigkeit verlangt ihren Preis.

Das Wissen eines Unternehmens verteilt sich heute auf E-Mail-Postfächer, Chatkanäle, Wikis, Ticketsysteme und Dateiablagen. Die eingebauten Suchfunktionen enden meist an den Grenzen der jeweiligen Anwendung. Glean will diese Silos mithilfe eines zentralen Knowledge Graph überwinden, der nicht nur Dokumente, sondern auch Metadaten, Identitäten und Zugriffsrechte miteinander verknüpft. Für unseren Test der Enterprise AI Platform banden wir Google Workspace, Slack, Confluence, Jira und GitHub an.

Die Einrichtung verlief erfreulich unkompliziert. Glean stellte einen Tenant bereit, die Authentifizierung erfolgte per SAML beziehungsweise OIDC und die Konnektoren führten durch die Anbindung der jeweiligen Dienste. Dabei zeigte sich allerdings bereits eine zentrale Herausforderung: Die Plattform benötigt weitreichende Leserechte auf das Firmenwissen. Die Berechtigungen aus den Quellsystemen sollen dafür sorgen, dass Benutzer auch über Glean nur auf Informationen zugreifen können, für die sie ohnehin freigeschaltet sind. Unsere Stichproben bestätigten dieses Verhalten, ein umfassender Berechtigungstest war allerdings nicht Bestandteil der Untersuchung.

Unternehmenssuche mit KI-Unterstützung

Im Praxistest überzeugte vor allem die quellenübergreifende Suche. Personen, Projekte und Dokumente ließen sich zuverlässig finden, selbst wenn Suchbegriffe unvollständig waren oder Tippfehler enthielten. Besonders hilfreich für Administratoren: Eine aus einem Log kopierte Java-Exception führte direkt zum passenden GitHub-Issue samt verlinktem Fix und einer früheren Slack-Diskussion. Auch deutschsprachige Dokumente und gemischtsprachige Anfragen bereiteten der Suche keine erkennbaren Schwierigkeiten.

Der integrierte KI-Assistent beantwortet Fragen auf Basis der indexierten Unternehmensdaten und versieht seine Antworten mit Quellenverweisen. Er lässt sich zudem direkt in Anwendungen wie Slack einbinden. Allerdings erfand der Assistent im Test gelegentlich Details oder zog falsche Schlussfolgerungen aus korrekten Informationen. Die Quellenangaben erleichtern die Überprüfung, nehmen Anwendern diese Aufgabe aber nicht ab.

Vor einer Einführung sollten IT-Verantwortliche insbesondere die Berechtigungen ihrer Quellsysteme überprüfen. Durch falsch gesetzte Freigaben zugängliche Informationen lassen sich mit der leistungsfähigen Suche wesentlich leichter aufspüren. Hinzu kommen Fragen nach Datenschutz und Datensouveränität: Glean lässt sich zwar in einer EU-Region oder in einer eigenen Cloudumgebung betreiben, doch gerade beim SaaS-Modell bleiben rechtliche und organisatorische Aspekte zu klären. Auch preislich richtet sich die Plattform mit monatlichen Nutzerkosten im zweistelligen Dollarbereich und hohen Mindestabnahmen vor allem an größere Unternehmen.

Fazit

Glean hielt im Test, was der Kern des Produkts verspricht: Die Suchqualität über die fünf angebundenen Quellen überzeugte durchweg, das Ranking bediente die Erwartungen mit beeindruckender Regelmäßigkeit. Auch der quellenübergreifende Blick von der Fehlermeldung zum passenden Ticket in Jira samt Diskussion erwies sich im Alltag als hilfreich und zeitsparend. Die Integration verlief glatt, die Slack-Anbindung holt die Suche in den alltäglichen Arbeitsfluss, und der Assistent dient mit seiner Zitatpflicht als nützlicher Rechercheur.

Auf der Sollseite stehen die komplexe, einarbeitungsbedürftige Administration, die üblichen Halluzinationen des Assistenten, ein Preismodell, das kleine Umgebungen aussperrt und Interessenten in den Vertriebstrichter zwingt, sowie die Souveränitätsfrage, die auch eine EU-Region nicht beantwortet. Wer die Berechtigungshygiene seiner Quellsysteme im Griff hat, das Budget für das Premium-Segment mitbringt und die Datenschutz-Hausaufgaben ernsthaft erledigt, bekommt mit Glean die derzeit wohl rundeste Antwort auf die Silo-Frage. (jp/ln)

Über den Autor: Martin Loschwitz ist Gründer und Geschäftsführer der True West IT Services GmbH. Nebenberuflich schreibt er als freier Journalist zu Themen wie Cloud Computing, Virtualisierung und Container.