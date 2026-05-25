Im Test: Laplink PCmover Enterprise

Der Umzug auf einen neuen Client ist für viele Windows-Nutzer eine leidvolle Erfahrung. Denn das Betriebssystem bietet von Haus aus keine Möglichkeit, Anwendungen, Benutzerprofile und Daten vollständig zu migrieren. Laplink PCmover Enterprise will diese Lücke füllen und den Umzug ebenso einfach wie stressfrei gestalten, auf Wunsch sogar vollautomatisch. IT-Administrator hat das Tool getestet und war schwer angetan.

Microsofts eigene Werkzeuge decken Migrationen nur teilweise ab und konzentrieren sich primär auf Benutzerprofile oder Cloudspeicher. PCmover Enterprise verfolgt dagegen einen umfassenderen Ansatz und überträgt Anwendungen, Einstellungen, Benutzerprofile und Daten gemeinsam auf einen neuen Client. Dafür unterstützt die Software unterschiedliche Migrationswege, darunter direkte Transfers über das Netzwerk, Übertragungen per Transferdatei sowie die Wiederherstellung aus Images oder Datenträgern. Auch Profilmigrationen auf demselben System, etwa beim Wechsel von lokalen Konten zu Active Directory oder Microsoft Entra ID, gehören zum Funktionsumfang.

Komfortabler Umzug auf neue Clients

Im Test funktionierte insbesondere die Direktmigration zuverlässig und komfortabel. PCmover erkannte Quell- und Zielsystem automatisch und erlaubte eine granulare Auswahl der zu migrierenden Elemente. Anwendungen klassifizierte das Tool dabei nach ihrer erwarteten Kompatibilität und transferierte selbst ältere oder portable Programme vielfach problemlos. Ebenso überzeugend funktionierte die Migration von Benutzerprofilen und Daten, etwa beim Zusammenführen vorhandener Konten oder beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Kontotypen.

Für größere Umgebungen bringt die Enterprise-Edition zusätzlich den Policy Manager mit. Darüber lassen sich Migrationen standardisieren und automatisieren, um Benutzerinteraktionen zu reduzieren oder vollständige Zero-Touch-Migrationen umzusetzen. Richtlinien definieren unter anderem Transferwege, Anwendungsfilter oder Zuordnungen zwischen Quell- und Zielsystemen.

Fazit

Mit PCmover Enterprise schließt Laplink eine Lücke in Microsofts Ökosystem und adressiert umfassende Migrationen von Clients mitsamt installierten Anwendungen, Benutzerprofilen, Einstellungen und Daten. Das ausgereifte Werkzeug überzeugt sowohl im interaktiven Einsatz als auch automatisiert durch seine Flexibilität. Ob direkter Netzwerktransfer, dateibasierte Migration über Zwischenspeicher, Wiederherstellung aus Images oder Profilmigration auf demselben Rechner – PCmover unterstützt die gängigen Herausforderungen des Admin-Alltags.

Der Policy Manager als Alleinstellungsmerkmal der Enterprise-Edition ermöglicht die Standardisierung und Automatisierung von Migrationen, reduziert so manuelle Aufwände signifikant oder spart sie gar komplett ein.

Lediglich die Grenzen der Anwendungsmigration sollten Administratoren realistisch einschätzen. Nicht jede Software zieht automatisiert um und ausgewachsene Suiten, hardwarespezifische Treiber oder Sicherheitssoftware können weiterhin eine Neuinstallation verlangen. Im Zweifelsfall hilft der optionale Support des Herstellers aber auch beim Knacken harter Nüsse, sodass nur in seltenen Fällen Applikationen nicht mit umziehen können. (ln)

Über den Autor: Dr. Christian Knermann veröffentlichte bisher zahlreiche Artikel im Bereich der Informationstechnologie für verschiedene Fachmagazine – darunter seit 20 Jahren für den IT-Administrator. Außerdem wirkt er an Buchprojekten mit und trägt auf nationalen und internationalen Konferenzen vor.